Tragičan kraj potrage: Ovo je bila prva indikacija katastrofalnog incidenta

Nakon pet dana potrage za podmornicom Titan, komnpanija OceanGate u četvrtak navečer je objavila da su životi pet putnika izgubljeni. Američka obalna straža održala je konferenciju za medije na kojoj su objavili da je došlo do katastrofalne implozije u podmornici te da se nastavlja istraga.

Na press konferenciji koju je Obalna straža održala u četvrtak navečer priopćeno je da je pronađeno pet dijelova krhotine za koje su ustanovili da pripadaju podmornici Titan. Otkrili su i što je bila prva indikacija katastrofalnog incidenta.

UŽIVO Putnici Titana proglašeni mrtvima: “Došlo je do katastrofalne implozije”

“Pronašli smo pet dijelova krhotine, to su ostatci podmornice Titan. Pronašlo smo i prednji dio komore za pritisak, to je bila prva indikacija da je došlo do katastrofalnog incidenta. Potom smo pronašli i drugi dio komore koji je činio cijelu komoru za pritisak”, rečeno je na konferenciji.

Kontraadmiral John Mauger je priopćio da je polje krhotina u skladu s katastrofalnom implozijom podmornice.

