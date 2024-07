Što smo čuli u Trumpovom govoru? “On laže i citira Orbana koji također laže”

Podijeli :

Vanjskopolitički novinar i urednik Željko Trkanjec gostovao je u N1 Studiu uživo gdje je komentirao prvo obraćanje javnosti Donalda Trumpa otkako je proživio pokušaj atentata.

“Trump je pokazo starog Trumpa sa svim svojim poznatim lažima posebice kad je riječ o imigraciji. To je nešto gdje on ne odustaje. Tu citira i Orbana koji također o tome laže. To je tema na kojoj radikalna desnica silno raste. Također, još jedan element je i to što se Trump pokazao osobom koja će biti ujedinitet, što je dobra strana njegovog nastupa, ali on ostaje čvrsti Trump”, rekao je Trkanjec i dodao kako je Trump dokazao kako je u potpunosti preuzeo stranku.

Trump održao prvi govor nakon pokušaja atentata: Nije uspio ispuniti obećanje o Bidenu

“Ono što je posebno zanimljivo je to što je Trump pokazao način u kojoj je mjeri je republikanska stranka jednako on. On u toj stranci nema više nekoga tko bi mu se suprotstavio ili u pitanje dovodio njegove geopolitike.

Dobili smo jednog novog Trumpa koji će otvoreno reći da ga je Bog spasio pa taj način pokazuje da je on zapravo providnošću božjom spašen odnosno da je on Božji poslanik koji treba spasiti Ameriku i cijeli svijet. To je jedna dosta opasna priča. To stvara tezu kulta, sekte na mjestu demokracije”, rekao je Trkanjec.

Hoće li Biden odstupiti?

“Šefovi demokratskih grupacija u zastupničkom domu bili kod Bidena i rekli mu otvoreno da se povuče. I ova korona koja ga je zahvatila pokazala je da je to korak prema njegovom odlasku. Demokrati su već napravili analizu. Harris bi se po mnogim aspektima mogla pokazati dobrim odgovorom. Ona je agilna, čvrsta, puna energije i ima i svoj rasni dio kao i ženski aspekt jer žene još uvijek važu hoće li glasati za Trumpa. Ona bi nekoliko važnih birača mogla vratiti demokratima”, kaže Trkanjec.

Odnos prema Europi

Trkanjec je komentirao i kakav bi bio Trumpov odnos prema Europi u slučaju da pobijedi, gdje ima saveznika Orbana.

“Orban je sklon Putinu što bi Trump prihvatio, ali Orban je sklon i Kini što Trump ne može prihvatiti. Trump će nastaviti svoju politiku prema Europi, a Europa mora preuzeti odgovornost za svoju sigurnost i to je ključno. Europa mora znatno više ulagati u svoju obranu. Ono što je problem su ekonomska pitanja. Trump će tu nastojati unijeti razdor u EU prvenstveno zbog ekonomskih razloga.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Miljenko Jergović: Kad se Novak oprosti od tenisa, u Hrvatskoj ćemo opet moći gledati Wimbledon Zašto su loši rezultati učenika iz hrvatskog jezika? “Jedan maturant je dao odgovor”