proširenje pristupa
Trump potpisao uredbu o dizelu pa priznao: “Ne znam što je to, ali što god, trebalo bi biti stvarno dobro”
Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je potpisao izvršnu uredbu kojom se proširuje pristup dizelu oslobođenom od poreza.
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Trump je uredbu potpisao na pozornici tijekom skupa u Nebraski, istaknuvši da će se njome ukinuti uvjet korištenja isključivo za terenska vozila te omogućiti svima kupnju takozvanog crvenog dizela bez plaćanja poreza.
Crveni dizel, ili dizel za terenska vozila, je gorivo označeno crvenom bojom koje ima povlašteni porezni tretman.
Trump je priznao da ne zna o kojem se gorivu radi: "Ne znam što je to, ali što god, trebalo bi biti stvarno dobro", našalio se pred okupljenima.
Cijene benzina dosegle su rekordnu razinu zbog rata protiv Irana, vršeći pritisak na Republikansku stranku samo nekoliko tjedana prije međuizbora.
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