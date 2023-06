U ovom gradu traju ekstremne većine, temperature danas prešle 40 stupnjeva

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Peking je u subotu premašio 40 Celzijevih stupnjeva rekordan treći dan zaredom, dok su neuobičajeno visoke temperature za lipanj zahvatile područje veličine Kalifornije u sjevernoj Kini.

U 13.51 sati po lokalnom vremenu, temperatura koju je izmjerila referentna meteorološka stanica Pekinga u njegovim južnim predgrađima nakratko je skočila iznad 40 C. Do subote, grad od gotovo 22 milijuna ljudi nikada nije zabilježio tri uzastopna dana iznad 40 stupnjeva Celzija od postavljanja južnog opservatorija 1951. godine.

Osim Pekinga, dijelovi obližnjeg Hebeija, Henana, Shandonga, Unutrašnje Mongolije i Tianjina ili su podigli ili zadržali “crveno” upozorenje na vrućine, najviše u kineskom četverostupanjskom sustavu upozorenja.

Crveno upozorenje označava da bi temperatura mogla premašiti 40 C unutar 24 sata.

“Prošlogodišnji toplinski val daje određeni osjećaj rizika za opskrbu hranom u Kini i potencijalnog utjecaja na cijene”, napisao je Capital Economics u bilješci u petak.

“Još jedna suša naškodila bi prinosima usjeva, dok je stoka osjetljiva na visoke temperature.”

U subotu su državni mediji izvijestili o temperaturama tla iznad 70 stupnjeva u dijelovima Shandonga – najmnogoljudnije kineske pokrajine nakon Guangdonga i ključnog uzgajivača žitarica.

Drugi krug toplinskih valova u otprilike 10 dana, uzrokovale su tople zračne mase povezane s grebenima visokog tlaka u atmosferi. Učinak je pojačan tankom naoblakom i dugim dnevnim satima oko ljetnog solsticija.

U Pekingu je između 1990. i 2020. prosječan broj dana s temperaturom od 35 stupnjeva ili više bio 10,6, izvijestio je službeni Beijing Daily pozivajući se na službene podatke. Lipanj još nije završio a ta je brojka već premašena, pišu novine, nakon što su temperature u Pekingu u subotu premašile 35 stupnjeva 11. dan ove godine.

U petak se Peking pekao na temperaturama od čak 40,3 C, nakon što je u četvrtak bilo 41,1 C, što je drugi najtopliji dan zabilježen u kineskoj prijestolnici u moderno doba, najviša temperatura izmjerena je 24. srpnja 1999., a iznosila je 41,9 C.

Očekuje se da će se toplinski valovi u sjevernoj Kini smanjiti do ponedjeljka prije nego ponovno ojačaju kasnije tijekom tjedna.

