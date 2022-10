Ukrajinski dužnosnik: Iza napada na Krimski most stoje ukrajinske službe

Dužnosnik ukrajinske vlade koji je želio ostati anoniman, rekao je za Washington Post da iza napada na Krimski most stoje ukrajinske specijalne službe.

Ukrajinski portal Pravda prvi je izvijestio o navodnoj ulozi ukrajinske vlade u eksploziji te citirala neidentificiranog dužnosnika koji je rekao da je u eksploziju na mostu umiješana ukrajinska obavještajna služba, SBU.

Najmanje troje ljudi poginulo je u eksploziji kamiona na mostu koji spaja Krim i Rusiju, objavilo je rusko istražiteljsko vijeće.

“Vjeruje se da su to putnici automobila koji je bio pored kamiona koji je eksplodirao. Tijela dvoje žrtava, muškarca i žene, već su izvađena iz vode i njihovi se identiteti utvrđuju”, priopćilo je vijeće. Istražitelji su utvrdili i detalje o kamionu i njegovom vlasniku. Vozilo je registrirano u južnoj ruskoj regiji Krasnodaru te se traga za podacima o vlasniku.

Rusija je osposobila jednu traku mosta za promet pa će se promet na Krim i s njega odvijati naizmjenično, no mostom neće moći prolaziti teretna vozila, kao ni vlakovi.

Riječ je o mostu koji povezuje Rusiju s okupiranim ukrajinskim poluotokom Krimom.

Mihajlo Podljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog jutros se oglasio o eksploziji mosta. Podoljak je napisao da je to “početak”, ali nije napisao da je Ukrajina izravno odgovorna za eksploziju na Krimskom mostu.

“Ovo je početak. Sve ilegalno mora biti uništeno, a sve ukradeno mora biti vraćeno Ukrajini. Sve što je Rusija okupirala mora biti protjerano”, napisao je Podoljak na Twitteru, prenosi Index.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP