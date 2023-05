Utvrda od 1500 kilometara: Evo kako se Rusija sprema za ukrajinsku protuofenzivu

Podijeli :

SERGEY SHESTAK / AFP

Mihail Podoljak, savjetnik čelnika ureda ukrajinskog predsjednika, tvrdi da je protuofenziva ukrajinskih oružanih snaga već započela. Kako bi se za nju pripremila, ruska vojska izgradila je kompleksan sustav obrambenih linija, koji se proteže od krajnjeg zapada Krima do granice s Rusijom i Bjelorusijom - ipak, linije nisu zaustavile "sabotere" u napadu na regiju Belgorod 22. svibnja.

Nezavisni vojni stručnjaci i novinari međunarodnih medija koji su proučili satelitske snimke zaključili su isto, a Meduza je prikupila glavne zaključke njihovih analiza.

Rovovi na plažama na Krimu

Proruski čelnik “Krimske republike” Sergej Aksionov govorio je o utvrđivanju anektiranog Krima još u studenom prošle godine. Analiza Washington Posta i vojnih stručnjaka kaže da je ruska vojska zaista uspjela izgraditi obrambeni sustav na poluotoku u tom periodu. Linije rovova i bunkera protežu se obalom Evpatorije, a na nekim mjestima izgrađene su i artiljerijske pozicije. Na plaži u tom gradu smješteni su takozvani “zmajevi zubi” u slučaju pomorske invazije kopnenim vozilima. Ipak, stručnjaci smatraju da je takav scenarij malo vjerojatan: Washington Post piše da je ukrajinska flota preslaba za takvu vrstu operacija, a glavne snage zauzete su borbama na drugim područjima.

Ruske trupe posebnu pozornost su posvetile jačanju obrambenih linija Perekop Isthmusu i tjesnacu Chongar. Analitičar Brady Afrik kaže da su iskopani rovovi duž kanala na sjeveru Krima, satelitske snimke i tamo pokazuju “zmajeve zube”. Slične utvrde vidljive su i na zapadu poluotoka, vjerojatno u slučaju da se Ukrajinci uspiju probiti duboko na teritorij Krima.

Nova utvrđenja pojavila su se na lijevoj obali rijeke Dnjipro, kamo su se Rusi povukli nakon gubitka Hersona početkom studenog prošle godine.

Utvrđenja u regiji Zaporižje

Tokmok i Melitopolj, u regiji Zaporižje, smatraju se vjerojatnim metama ukrajinske ofenzive: zauzimanje tih gradova presjeći će linije opskrbe ruske vojske s Krima i omesti komunikaciju s ruskim skupinama u regijama Donjeck i Luhansk.

Kako bi zaštitili okupirane dijelove Zaporižja, Rusi su izgradili nekoliko obrambenih linija na teritoriju dugom 25-30 kilometara od fronte do Tokmaka. To pokazuje analiza nezavisnog vojnog stručnjaka Pasija Paroinena. Glavna utvrđenja nalaze se na području grada Tokmaka.

Čini se da ruske pozicije očekuju da će se povući s prvih pozicija prema glavnoj obrambenoj liniji, pet kilometara od fronte, u slučaju da dođe do ukrajinske ofenzive. Tamo se nalazi linija rovova, otkrili su Paroinen i BBC. Iza nje nalazi se zona za artiljeriju i pozicije za oklopna vozila – one su potrebne za zaštitu prednjih pozicija.

Ruske trupe podigle su još ozbiljnije utvrde na udaljenosti 10 kilometara od fronte, uključujući protutenkovske rovove, barijere od “zmajevih zubi” i rovove. Ruski bi također mogli minirati polja na tom području, kaže Mark Kansian iz američkog Instituta za strateške i međunarodne studije. Tako mogu usporiti napredak ukrajinske vojske i braniteljima pružiti dovoljno vremena za regrupiranje.

Rovovi su iskopani i na sjeveru Tokmaka, a protutenkovski rovovi nalaze se na zapadu grada pored autoceste. Ta ruta ide od Melitopolja do fronte i omogućava ruskim trupama da brzo prevoze pojačanja i streljivo. Ruske trupe podigle su utvrde i oko piste Berdjansk, 120 kilometara od Melitopolja, vjerojatno u slučaju zračnog napada.

Donjeck i Luhansk

Vijesti da plaćenička skupina Wagner gradi obrambene linije u regiji Luhansk pojavile su se u listopadu prošle godine – ta utvrđenja nazivaju se “Prigožinova linija.” Ipak, izgradnja rovova i protutenkovskih barijera morala je biti zaustavljena zbog lošeg vremena, kažu analite vojnih stručnjaka. Izgradnja je ponovno započela početkom ove godine.

Utvrđenja su se pojavila i na bokovima ruskih pozicija u području Soledara. Tu se zaustavila jesenska ofenziva ukrajinske vojske, u kojoj su Ukrajinci oslobodili okupirane dijelove regije Harkov, a zaprijetili su i Rusima u području Severodonjecka i Lisičanska.

Pojavili su se novi rovovi na sjeveru Donjecka, a u području Zaitseva, u blizini fronte, nova utvrđenja križaju se s rovovima iskopanima još 2015. godine.

10 milijardi rublji za utvrđenja na granici koje saboteri lako zaobilaze

Ruska utvrđenja protežu se duž granice Rusije s Ukrajinom u regijama Kurske, Belogord i Birjansk, no to ne sprječava oružane skupine, koje ruske vlasti nazivaju “ukrajinskim saboterima” da napadaju pogranične gradove i sela.

Ujutro 2. ožujka, lokalne vlasti izvijestile su da je oko 50 naoružanih muškaraca upalo u sela Lubečane i Sušani u regiji Birjansk. Skupina imena Ruske volonterske trupe preuzela je odgovornost za napad. Navečer tog dana, FSB je izjavio da je “neprijatelj odbačen na teritorij Ukrajine, gdje je napadnut teškom artiljerijom.” Ukrajinske vlasti negirale su umiješanost u napad, nazvavši incident “klasičnom provokacijom.” U veljači ove godine, guverner regije Birjansk Aleksander Bogomaz govorio je o “najboljim načinima za ubrzano jačanje granice”, a Andrej Turčak, tajnik generalnog vijeća Ujedinjene RUsije, koji je posjetio regiju, objavio je da “granicu neće neprimijećeno moći prijeći niti miševi.”

Ovaj scenarij ponovio se 22. svibnja u regiji Belgorod. Lokalne vlasti izjavile su da je “skupina za sabotažu i prikupljanje informacija ukrajinskih oružanih snaga” upala u sela u okrugu Graivoron. Kanali na društvenoj mreži Telegram izvijestili su o borbama u selima Glotovo, Kozinka i Gora-Podil. Odgovornost za napade preuzele su Ruske volonterske Trupe i Legija “Sloboda Rusije”. Kasnije je rusko ministarstvo obrane izvijestilo da je 70 “sabotera” ubijeno.

Novaja Gazeta Europa, pozivajući se na izvore iz ruskih oružanih snaga, 23. svibnja je izvijestila da su odredi specijalnih snaga, ukupno brojeći pet tisuća ljudi, poslani u regiju Belgorod. Uz to, osnovano je i sedam bataljuna za teritorijalnu obranu u toj regiji.

Vlasti nisu jasno navele kako je moguće da su saboteri uspjeli zaobići obrambena utvrđenja na granici s Ukrajinom. Ipak, satelitske snimke koje je objavio Brady Afrik pokazuju da između ulaza Grajvoron i istoimenog grada postoje samo dva mala utvrđenja, a “saboteri” su mogli proći dijelovima koji gotovo uopće nisu bili utvrđeni.

Krajem veljače ove godine, ministrica građevine regije Belgorod, Oksana Koziltina, rekla je da je u regiji izgrađena “sigurnosna linija” vrijedna oko 10 milijardi rublji (oko 120 milijuna eura). Guverner regije, Vjačeslav Gladkov, tvrdio je da je linija “visoke kvalitete.” Regionalni mediji izvijestili su da su državni zaposlenici prisiljeni da kopaju rovove.

Izgradnja obrambenih linija mogla bi poslužiti kao izgovor za sukob između regionalnih vlasti u čelnika Wagnera, Jevgenija Prigožina. Pozivajući se na izvore u regionalnoj vladi, medij Netska izvijestio je da su vlasti Belgoroda navodno odbile financirati izgradnju Prigožinovih struktura za obranu regije. Izvor je rekao da su Prigožinovi predstavnici predložili projekt vrijedan nekoliko milijardi rublji, sa skloništima koje je sugovornik Netske usporedio s hotelima. Ipak, vlasti su odlučile same izgraditi bunkere.

Kontrola nad novim utvrdama

Usprkos činjenici da su ruske trupe naredile opsežnu konstrukciju obrambenih linija na okupiranim teritorijima i pograničnim područjima, bit će im teško zadržati kontrolu nad njima, rekao je austrijski vojni analitičar Thomas Tainer. Ukrajina je za ofenzivu osnovala dvadesetak novih brigada, a ovo grupiranje po snazi je usporedivo s šest do osam mehaniziranih ili tenkovskih divizija zemalja članica NATO-a. Prema NATO-vim poveljama, objašnjava Tainer, kao bi se zaustavio prodor tolikog broja divizija na fronti dugoj 30 kilometara, potrebno je imati 45 tisuća ljudi na tri obrambene linije – ili 1,8 tisuća vojnika po kilometru. Uz to, potrebno je imati i rezerve od oko 36 tisuća ljudi u slučaju da do prodora zaista i dođe.

U slučaju da ruske oružane snage ne znaju odakle će doći glavni napad ukrajinske vojske, potrebna im je vojska od oko 540 tisuća ljudi za 300 kilometara južne fronte od Dnjipra do Donjecka (plus mobilne rezerve na začelju koje se brzo mogu prevesti u tom smjeru). U ovom trenutku, Tyner tvrdi – ne imenujući svoj izvor – da Rusija na južnom sektoru fronte ima samo 90 tisuća ljudi.

Čini se da će duljina fronte u ovom trenutku biti prednost za Kijev, rekao je ukrajinski vojni stručnjak Andrej Zagorodniuk za Financial Times. On kaže da će ruske trupe biti raštrkane duž čitave obrambene linije, što znači da će ukrajinske oružane snage u svakom trenutku moći pronaći slabosti u ruskoj obrani.

Odavno je poznato da su fiksirane obrambene linije vrlo ranjive. To je pokazalo i iskustvo iz Drugog svjetskog rata – linije se mogu zaobići ili slomiti, nakon čega se garnizoni moraju povući kako ne bi bili okruženi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.