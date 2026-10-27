DIJAGNOZA SVETOG OCA
Vatikanski šef diplomacije: Neki su mislili da je papa Supermen, ali Lav je smrtnik kao i svi mi
Dijagnoza raka pluća i operacija pape Lava XIV. utjecali su na to kako katolici gledaju na njegovo zdravlje i papinstvo, rekao je u utorak vatikanski ministar vanjskih poslova Paul Richard Gallagher.
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Papi Lavu (71) je operacijom odstranjen dio jednog plućnog krila. Liječnici su rekli da je rak lokaliziran i da se nije proširio te da papi neće biti potrebno daljnje liječenje.
Gallagher je rekao da su, s obzirom na Lavovu relativno mladu dob za papu i fizičku spremnost, neki katolici mislili da je papa "Superman". No bolest je otkrila da je Lav "smrtnik kao i svi mi", rekao je nadbiskup.
Gallagher se također osvrnuo na nedavno primirje koje su dogovorile Rusija i Ukrajina kako bi se omogućio dotok pomoći u ukrajinski grad Oleški pod ruskom kontrolom.
Iako je Lav nedavno razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim Volodimirom Zelenskim, Gallagher kaže kako ne vjeruje da je Vatikan bio uključen u dogovaranje primirja.
„Mislim da nismo”, rekao je Gallagher.
Nadbiskup je također izjavio da očekuje kako bi Lav, prvi papa rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, mogao posjetiti SAD „u ne tako dalekoj budućnosti”.
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