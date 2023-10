Veliki lančani sudar u Njemačkoj, 16 ozlijeđenih

Podijeli :

MICHAEL REICHEL / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

U velikoj prometnoj nesreći koja se dogodila na njemačkoj autocesti u blizini češke granice u nedjelju navečer ozlijeđeno je 16 osoba, od kojih troje teško.

Policija je objavila da je kamion, koji je u nedjelju navečer vozio prema sjeveru u smjeru Dresdena na A17 blizu njemačko-češke granice, uletio u prometnu gužvu bez kočenja.

To je dovelo do lančanog sudara 10 automobila. Uzrok nesreće nije još poznat, kao ni razmjeri štete. Svjedoci su rekli lokalnim medijima da su neka vozila bila uništena do neprepoznatljivosti.

Sjeverne trake na A17 južno od Dresdena bile su još uvijek zatvorene u ponedjeljak ujutro, dok je policija provodila očevid.

