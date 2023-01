Novogodišnji program na ruskoj državnoj televiziji bio je nešto drugačiji od drugih.

Među publikom su bili poznati propagandisti rata u Ukrajini, među njima i voditeljica Olga Skabejeva, koja je poznata kao “Putinova lutka”.

Svi su oduševljeno pljeskali showu na pozornici, a nastupio je i pjevač Nikolaj Baskov, poznati pjevač koji je već neko vrijeme među sankcioniranima zbog otvorene potpore invaziji na Ukrajinu.

U publici su bi i vojni gosti u odorama nakićenim odlikovanjima.

Julia Davis, osnivačica Russian Media Monitora, na društvenim je mrežama objavila nekoliko TV isječaka.

“Tijekom ruskog novogodišnjeg specijala na državnoj TV, otvoreno su se obratili Zapadu i rekli: ‘Sviđalo se to vama ili ne, Rusija se širi!’ Ostatak bi vam trebao dati opću ideju o raspoloženju u studiju”, napisala je.

New Year's special on Russian state TV was creepy and surreal. Top pro-Kremlin propagandists were seated alongside military guests, whose presence was sure to remind the audience that at that very moment, Russia is bombing Ukrainian cities and slaughtering civilians next door. pic.twitter.com/QW3lcm1MWQ

Davis je napomenula da su u novogodišnjem specijalu imali drskosti prisvojiti i ukrajinsku pjesmu “Červona ruta”, a da su plesačice koje su se “neuspješno pretvarale da plešu kao Ukrajinke bile groteskno smiješne”.

“Ukrajinsku pjesmu napisao je Volodimir Ivasjuk, koji je pronađen obješen 1979., u okolnostima navedenim kao samoubojstvo, ali je vjerojatnije riječ o državnom ubojstvu od strane sovjetskih vlasti koje su gušile ukrajinske nacionalističke osjećaje”, objasnila je Davis.

The Ukrainian song they are mocking here was written by Volodymyr Ivasyuk, who was found hanged in 1979, in circumstances listed as suicide but were more likely a state killing by Soviet authorities clamping down on Ukrainian nationalist sentiment. https://t.co/ZFmebmDsq7