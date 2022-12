VIDEO Nasred ceste zapalio se božićni kamion Coca-Cole

Kamion kompanije Coca-Cola ukrašen božićnim ornamentima zapalio se tijekom vožnje prometnom cestom u glavnom gradu Rumunjske Bukureštu, piše BBC.

Za sada nije poznato zašto je izbio požar. Vozač je uspio napustiti vozilo prije nego što ga je zahvatio plamen.

Vatrogasci su ubrzo ugasili požar te nema izvješća o ozlijeđenima. Tvrtka bezalkoholnih pića priopćila je lokalnim medijima da poduzima mjere kako bi spriječila daljnje incidente slične naravi.

