Božo Kovačević: Trump će ročište pretvoriti u show

Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, gostovao je u Newsroomu i komentirao optužnicu podignutu protiv Donalda Trumpa u kojoj stoji kako je novcem prve predsjedničke kampanje kupio šutnju pornozvijezde Stormy Daniels.

“Smiješno je da je zbog ovog minornog slučaja podignuta optužnica, a ne radi nekih drugih, puno opasnijih stvari povezanih s Trumpom, poput onoga što se 6. siječnja dogodilo u Kongresu. Možda je tako jer je za ovu optužnicu relativno lako bilo pronaći dokaze“, kazao je Božo Kovačević.

Nadalje, Kovačević smatra kako za Trumpove najvatrenije pristaše ova optužnica neće ništa značiti, ali bi mogla utjecati na to kako će glasati oni koji bi inače radije dali glas Trumpu nego kandidatu demokratske stranke; dakle, velikom djelu one šutljive, konzervativne većine radi kojih se i vode predsjedničke kampanje.

“Trump želi i ovaj slučaj politički zloupotrijebiti. Premda američki zakon dozvoljava da se optužena osoba može kandidirati za američkog predsjednika, on obmanjuje javnost porukama kako je ovaj postupak smišljen da mu se onemogući kandidatura“, objasnio je Kovačević.

Bivši ambasador u Rusiji vjeruje kako će se Trump pojaviti na sudu, ali i da će ročište pretvoriti u show, te kako će se Trump ponašati kao da je sud nevjerodostojna institucija.

“Potpuno mi je nejasno zašto Trump nije prije bio pravosudno tretiran. Primjerice, oko afere s kockarnicama koje su bile pod bankrotom i Trump Universitya, još jedne njegove evidentne prevare. Nakon ovog slučaja sve je moguće. Ako on padne, to može poslužiti kao politički argument u smislu da Demokrati organiziraju neuspješne procese. Ako Trump pobijedi na izborima, on bi mogao podići optužnice protiv svih koji mu se ne sviđaju. Mislim da on sud vidi kao instrumente za ostvarivanje vlastitih poslovnih i političkih interesa“, zaključio je Božo Kovačević.

