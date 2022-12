Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je, držeći govor s čašom šampanjca u ruci, da će njegova zemlja nastaviti s napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što je već izazvalo prekide struje i vode.

“Da, radimo to, ali tko je počeo”, rekao je Putin nakon ceremonije uručenja medalja u Kremlju, predstavljajući granatiranja kao odgovor na eksploziju koja je oštetila Krimski most koji je izgradila Rusija i na druge napade pripisane Kijevu. On je također rekao da je Kijev prekinuo dotok struje nuklearnoj centrali Kursk, u ruskoj oblasti koja graniči s Ukrajinom, i da ne snabdjeva vodom prorusko separatističko uporište Donjeck na istoku zemlje.

“Ne snabdjevati vodom grad od milijun stanovnika je čin genocida”, rekao je i usput optužio Zapad da zatvara oči pred djelovanjem ukrajinskih dužnosnika. “S naše strane čim počnemo davati odgovor, buka i galama šire se cijelim svijetom”, rekao je Putin.

“To nas neće omesti u ispunjenju naše borbene misije”, dodao je.

Pogledajte kako je to izgledalo:

