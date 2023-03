VIDEO | Šojgua pitali o kraju rata u Ukrajini. Ruska TV brzo obrisala snimku

Ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua su u razgovoru za medijsku kuću TV Zvezda ruskog Ministarstva obrane pitali kako će rat završiti. Njegov odgovor izrezan je u kasnijim emitiranjima.

Štojgu je na pitanje odgovorio: “Svaki rat završava mirom”.

❗️Any war ends in peace- russian Minister of Defence Shoigu.



Has he just said WAR? Ooops… watch out, Sergei, windows are everywhere, even in basements.



For a start to end the war that you started would be good to f*ckoff from the Ukrainian land!!! pic.twitter.com/5rosLXOoOJ