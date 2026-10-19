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VELIKA TRAGEDIJA

VIDEO / Veliki požar zahvatio vojnu bazu u Kanadi. Četvero mrtvih, 19 ljudi kritično

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Hina
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19. lis. 2026. 07:06
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MEGAN ALBU/AFP

U velikom požaru koji je ovog vikenda izbio u kanadskoj vojnoj bazi u pokrajini Alberti smrtno su stradala najmanje četiri vojnika, dok se u bolnicama nalazi još 39 osoba, od čega ih je 19 u kritičnom stanju, izvijestili su u nedjelju kanadski dužnosnici.

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Požar je izbio u subotu oko 16 sati po lokalnom vremenu na području vojne baze Wainwright namijenjene vojnoj obuci, a raspirivanju vatre iz tinjajuće trave doprinijeli su udari vjetra koji su dosezali brzinu do 96 kilometara na sat.

General-bojnik Wade Rutland opisao je požar kao "neuobičajen i brz" događaj.

"Doista nikada nisam vidio ništa slično", rekao je Rutland, zapovjednik 1. kanadske divizije sa sjedištem u Edmontonu, koji se nalazi oko 210 kilometara zapadno od vojnog objekta.

Kanadski premijer Mark Carney izjavio je ranije u nedjelju da je ovaj požar jedna od najtežih tragedija u mirnodopskom razdoblju za kanadske oružane snage na domaćem tlu.

"Nacija tuguje za hrabrim pripadnicima naših oružanih snaga koje smo izgubili”, rekao je Carney u nedjelju, dodavši kako je naložio da se u čast žrtvama zastave na saveznim zgradama diljem zemlje spuste na pola koplja.

Rekao je i da su se vojni i civilni vatrogasci tijekom noći borili s požarom u "nekim od najgorih zamislivih uvjeta”.

Prema podacima popisa stanovništva, u vojnoj bazi Wainwright 2021. godine bilo je raspoređeno 1.310 vojnih i civilnih djelatnika. U bazi se nalazi Kanadski centar za manevarsku obuku, koji organizira simulacije i vojne vježbe za kopnenu vojsku.

Gradić Wainwright, s oko 6.600 stanovnika, nalazi se neposredno sjeverno od baze. Lokalne vlasti objavile su na društvenim mrežama da se požar proširio preko ograde vojne baze na susjedno područje, ali da nisu bile izdane naredbe za evakuaciju.

Teme
alberta kanada kanada požar vojne baze vojna baza kanada

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