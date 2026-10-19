VIDEO / Veliki požar zahvatio vojnu bazu u Kanadi. Četvero mrtvih, 19 ljudi kritično

TRAGEDY IN WAINWRIGHT, AB A major incident occurred at Canadian Forces Base (CFB) Wainwright, Alberta, on 17 Oct 2026. A fire ignited in the training area around 4:00 p.m. Driven by high winds of up to 100 km/h, it spread rapidly beyond the base. Military and civilian emergency services are responding, and the fire is being held. The Canadian Armed Forces confirmed that the incident resulted in fatalities and injuries. Edmonton hospitals were issued a "Code Orange" (mass casualty) alert. Reports from the ground indicate there could be north of 100 casualties. Unconfirmed reports from multiple sources indicate that a gas line or well exploded after being struck by a shoulder-fired high-explosive (HE) round (similar to an RPG) after it "dolphined." This is a once-in-a-lifetime malfunction in which the projectile follows an unstable, wavy, up-and-down path, like a dolphin leaping out of the water, sending it far off course. The explosion reportedly flattened multiple facilities where troops were training. The resulting fire was swept by high winds through the bivouac site where the majority of troops were camped. Video 1: Devastation caused by the fire. Video 2: More than a dozen CAF personnel parachuted into the Wainwright Health Centre to assist with the fire and medical response. My thoughts are with the families, and with my son, who recently joined the CAF as a Combat Engineer. These are some of the very best young people Canada has to offer. Everyone who puts on a military uniform accepts unlimited liability on behalf of the rest of us. Even during peacetime, the risks they face are very real.