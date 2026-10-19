VELIKA TRAGEDIJA
VIDEO / Veliki požar zahvatio vojnu bazu u Kanadi. Četvero mrtvih, 19 ljudi kritično
U velikom požaru koji je ovog vikenda izbio u kanadskoj vojnoj bazi u pokrajini Alberti smrtno su stradala najmanje četiri vojnika, dok se u bolnicama nalazi još 39 osoba, od čega ih je 19 u kritičnom stanju, izvijestili su u nedjelju kanadski dužnosnici.
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Požar je izbio u subotu oko 16 sati po lokalnom vremenu na području vojne baze Wainwright namijenjene vojnoj obuci, a raspirivanju vatre iz tinjajuće trave doprinijeli su udari vjetra koji su dosezali brzinu do 96 kilometara na sat.
General-bojnik Wade Rutland opisao je požar kao "neuobičajen i brz" događaj.
TRAGEDY IN WAINWRIGHT, AB A major incident occurred at Canadian Forces Base (CFB) Wainwright, Alberta, on 17 Oct 2026. A fire ignited in the training area around 4:00 p.m. Driven by high winds of up to 100 km/h, it spread rapidly beyond the base. Military and civilian emergency services are responding, and the fire is being held. The Canadian Armed Forces confirmed that the incident resulted in fatalities and injuries. Edmonton hospitals were issued a "Code Orange" (mass casualty) alert. Reports from the ground indicate there could be north of 100 casualties. Unconfirmed reports from multiple sources indicate that a gas line or well exploded after being struck by a shoulder-fired high-explosive (HE) round (similar to an RPG) after it "dolphined." This is a once-in-a-lifetime malfunction in which the projectile follows an unstable, wavy, up-and-down path, like a dolphin leaping out of the water, sending it far off course. The explosion reportedly flattened multiple facilities where troops were training. The resulting fire was swept by high winds through the bivouac site where the majority of troops were camped. Video 1: Devastation caused by the fire. Video 2: More than a dozen CAF personnel parachuted into the Wainwright Health Centre to assist with the fire and medical response. My thoughts are with the families, and with my son, who recently joined the CAF as a Combat Engineer. These are some of the very best young people Canada has to offer. Everyone who puts on a military uniform accepts unlimited liability on behalf of the rest of us. Even during peacetime, the risks they face are very real.— Jeff Evely - the Magnanimous GenX'er Male (@JeffEvely) October 18, 2026
"Doista nikada nisam vidio ništa slično", rekao je Rutland, zapovjednik 1. kanadske divizije sa sjedištem u Edmontonu, koji se nalazi oko 210 kilometara zapadno od vojnog objekta.
Kanadski premijer Mark Carney izjavio je ranije u nedjelju da je ovaj požar jedna od najtežih tragedija u mirnodopskom razdoblju za kanadske oružane snage na domaćem tlu.
An explosion and fast-spreading fire at CFB Wainwright in Alberta left multiple people dead and injured, Defence Minister David McGuinty confirmed. Local authorities said high winds drove flames beyond the base’s boundaries. Canada - Edmonton - CFB Wainwright - Wildfire https://t.co/631SOXRcul— GeoTechWar (@geotechwar) October 18, 2026
"Nacija tuguje za hrabrim pripadnicima naših oružanih snaga koje smo izgubili”, rekao je Carney u nedjelju, dodavši kako je naložio da se u čast žrtvama zastave na saveznim zgradama diljem zemlje spuste na pola koplja.
Rekao je i da su se vojni i civilni vatrogasci tijekom noći borili s požarom u "nekim od najgorih zamislivih uvjeta”.
Prema podacima popisa stanovništva, u vojnoj bazi Wainwright 2021. godine bilo je raspoređeno 1.310 vojnih i civilnih djelatnika. U bazi se nalazi Kanadski centar za manevarsku obuku, koji organizira simulacije i vojne vježbe za kopnenu vojsku.
Gradić Wainwright, s oko 6.600 stanovnika, nalazi se neposredno sjeverno od baze. Lokalne vlasti objavile su na društvenim mrežama da se požar proširio preko ograde vojne baze na susjedno područje, ali da nisu bile izdane naredbe za evakuaciju.
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