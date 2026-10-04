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Italija

Više ozlijeđenih u požaru na jezeru Gardi

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Hina
|
04. lis. 2026. 15:25
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This photo taken and handout on October 4, 2026 by the Vigili del Fuoco, the Italian Corps. of Firefighters, shows firefighters extinguishing a fire that broke out at "Bella Italia", a large camp site in Peschiera del Garda on Lake Garda, northern Italy.
Handout / Vigili del Fuoco / AFP

Nekoliko je osoba ozlijeđeno u velikom požaru koji je u nedjelju izbio u kampu na talijanskom jezeru Gardi, a vlasti su objavile da je na mjestu događaja liječničku pomoć zatrebalo 24 ljudi od kojih su neki odmah prevezeni u bolnicu.

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Jedna osoba ima teške opekline nogu, a većini ozlijeđenih pružena je pomoć zbog trovanja ugljičnim monoksidom.

Nije poznat uzrok požara koji je navodno izbio u bungalovu u kampu Bella Italia u općini Peschiera del Garda jutros nedugo nakon 6 sati. U to je vrijeme još uvijek bio mrak.

Vatrogasci su kazali da je požar brzo stavljen pod nadzor, premda su gašenje otežavale eksplozije plinskih boca.

Prema podacima spasilačkih službi sedam je osoba prevezeno na hitni prijam, među njima i švicarska obitelj s troje djece.

Teme
eksplozije kamp bella italia ozlijeđeni požar trovanje ugljičnim monoksidom

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