Vojni analitičar o ratu u Ukrajini: Rusi imaju jako uspješnu taktiku, ali i Ukrajina ima jednu veliku prednost

Rusija je u ponedjeljak pokrenula jedan od svojih najvećih zračnih napada na Ukrajinu dosad. Igor Tabak, vojni analitičar, bio je gost N1 Studija uživo gdje je s našim Domagojem Novokmetom komentirao rat u Ukrajini.

“Ovo je ogroman napad. To su deseci raketa, stotine kamikaza, dronova i u principu to je jako teško savladati protuzračnom obranom. Ja ne bi to direktno povezao s Kurskom. Rusi gađaju svako malo i ne obaziru se puno na međunarodno pravo ni na humanitarnu situaciju, a kamoli na stanje na bojištu”, rekao je Tabak komentirajući najveći ruski napad na civilne ciljeve.

Ukrajina pozvala susjednu zemlju: Povucite vojsku s granice

Tabak je komentirao i koliko Rusi imaju kapaciteta nastaviti takav pritisak.

“Tih famoznih Kinzhala ima relativno malo. Tu je mješavina raznih raketnih oružja koja se onda dogradi na valove kamikazama i dronovima kojima se u neki ruku isprobava cijelo funkcioniranje protuzračne obrane”, kaže Tabak.

Komentirao je i jesu li Rusi u stanju uništiti Višgorodsku branu.

“Na Dnjepru je čitav niz velikih elektrana. Oni su dosad napadali većinu tih brana, ali raketni projektili obično nisu dovoljni da ih unište. Oni naprave štetu, ali u principu su se pokazali nedovoljnima za uništiti samu građevinsku strukturu brane. Zato se nadam da će ovo kod Višgoroda biti šteta, ali mislim da sama brana još nije toliko oštećena da bi bila opasnost”, govori Tabak.

Tabak je komentirao i zbivanja na frontovima i pokušaj Rusa da osvoje Pokrovsk.

“To je jedna jako neugodna situacija. Taj središnji potez fronte od par desetaka kilometara, to je ta ruska skupina snaga centar. Ona je u zadnje vrijeme jurišni klin koji se gotovo nezaustavljivo valja od veljača. Zadnjih mjeseci svaki dan se čuje o zauzimanju novog sela.

Rusi stvarno počinju prilazitI. Kreću se dobrim djelom po trasi željezničke pruge i to im je općenito dosta uspješna taktika u zadnje vrijeme. Zadnjih dana obrana se u većim mjestima oko Pokrovska počela neočekivano urušavat i to je jedan jako loš signal.

Međutim, Ukrajina ima jednu veliku prednost, a to je ogroman prostor. To su jako velike kilometraže prostora s jako velikom gustoćom velikih ili manjih naselja koja onda mogu poslužit za usporavanje protivnika”, objasnio je Tabak.

Situacija kod Belgorodske oblasti

Tabak je komentirao i situaciju kod Belgorodske oblasti gdje Rusi prazne neka sela uz granicu i daju izjave iz kojih se da očitati da i tu postoji neka ratna dinamika.

“Belgorodska oblast već dugo nije u miru. Izložena je topničkoj vatri i prema tome me ne čudi rusko evakuiranje civila”, dodao je.

