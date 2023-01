Vojni analitičar otkrio hoće li velika isporuka tenkova preokrenuti rat

Podijeli :

Vojni analitičar Igor Tabak komentirao je u Newsroomu vojnu pomoć koja se šalje Ukrajini, ali i trenutno stanje na bojišnici.

Posljednjih tjedana vrši se veliki pritisak na Njemačku da isporuči svoje tenkove Leopard. Komentirajući hoće li isporuka tenkova značiti veliku prekretnicu za Ukrajinu, Tabak je rekao:

“Oni su definitivno dobri i nužni za veću oklopno-mehaniziranu ofenzivu kakvu i Ukrajinci i njihovi saveznici priželjkuju, ali mislim da to nije čarobni štapić koji bi sam po sebi automatski promijenio stanje na bojištu jer ih treba integrirati u vojsku te na dulji rok održavati, a oni su i drugačiji od svega što je viđeno tamo dosad. Teži su i veći, stvarat će vjerojatno logističke probleme u prebacivanju prema fronti, u njihovom održavanju…”

Tabak napominje da cijela obrambena vanjska politika Njemačke od Drugog svjetskog rata nije standardna.

“Trebalo je jako puno godina da bi oni uopće prelomili da bi sudjelovali u bilo čemu obrambenom. I u izvozu vojne opreme bili su jako birokratizirani. Postići sada da se odjednom Njemačka ponaša aktivno kao SAD, Velika Britanija ili Francuska, to zahtjeva veliki preokret u Berlinu, to je ono što se desetljećima kod njih suzbijalo od tih istih savezničkih krugova. Sad se odjednom očekuje da budu predvodnici, najaktivniji. To je jako teško za očekivati, a već dosad su ti postupni koraci su bili značajni”, ističe Tabak.

Govoreći o stanju njemačke vojske, Tabak je kazao i da je Njemačka godinama vodila rat s ostatkom NATO saveza oko svojih ultra malih izdvajanja.

“Ona su bila u velikom nesrazmjeru i s gospodarstvom i s političkom težinom koju imaju”, napominje Tabak.

Međutim, Tabak smatra da će čitava Europa morati mijenjati svoj pristup.

“Taj pristup je godinama bio da se obrambeni resursi podese da dobro izgledaju na papiru, a praksa da može biti puno drugačija. Odjednom treba biti spreman, staviti vozila na vlak i otpremiti ih prema pravom bojištu i to otkriva razne slabosti”, rekao je vojni analitičar.

Ukazuje i da je Ukrajina službeno nakon posljednjeg sastanka kontaktne skupine za pomoć izašla zadovoljna.

“Kada su ih pitali zašto, rekli su da uz ovo što je objavljeno postoje i klasificirane donacije. Jedino se nisu čuli tenkovi oko kojih se sada pritišće Njemačku”, kazao je Tabak.

