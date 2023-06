Analitičar ukazao na važan detalj: “Pogledajte reakciju ruskog stanovništva”

Podijeli :

Vlado Vurušić, novinar Jutarnjeg lista i stručnjak za vanjsku politiku, gostovao je u Dnevniku N1 gdje je komentirao događanja u Rusiji.

Vurušić smatra da je situacija bila iznenađujuća bez obzira ne dugo nezadovoljstvo Jevgenija Prigožina. “Vidjelo se da je na djelu sukob kremaljske elite. To je jedna nadrealna priča koja postavlja puno pitanja bez odgovora”, rekao je.

“Prigožin se jako žalio da nema koordinaciju s vojskom i da ga vojska bojkotira oko Bahmuta. Wagner i Prigožin su htjeli Putinu dokazati da su sposobniji od vojske i sami su htjeli zauzeti Bahmut koji je grad od 70.000 stanovnika, što nije velik grad. Stvar je u borbi za naklonost Putina između Wagnera i armije koja je htjela pokazati da je još uvijek jaka”, dodao je.

Vurušić tvrdi da se Prigožin vidio na mjestu ministra obrane. “Puno je tu rupa koja sada treba popuniti, a završna stvar je bila da je Putin ipak odlučio Wagner staviti pod kontrolu armije tako da pripadnici Wagnera potpišu ugovor s vojskom”, objasnio je.

Kako je Prigožin od “Putinovog kuhara” postao vođa pobune u Rusiji?

“Oni su plaćenici i Putin se uvijek ograđivao od njih premda se zna da ih je osnovala obavještajna služba”, dodao je.

Napominje da je navodno postignut dogovor da se obustavi puč, vojnici i Prigožin se amnestiraju, i on odlazi u azil u Bjelorusiju. “To je čudna situacija i udarac za Putina koji je u obraćanju naciji rekao da će odmazda biti strašna za ovaj čin izdaje. Jedna bizarna stvar je da je FSB na nekoliko mjesta uhitio ljude koji su na društvenim mrežama pružali podršku Wagneru”, rekao je.

“Ovo je sigurno velik udarac za Putina i poljuljan je njegov autoritet. Lukašenko je sam navodno ponudio Putinu posredničku ulogu budući da je on prijatelj s Prigožinu. Priča je i da je Prigožin zvao Putina, no on mu se nije htio javiti jer je Prigožin nije njegov rang. Je li on sada siguran u Bjelorusiji je veliko pitanje, znamo da je Putin osvetoljubiv, znamo kako završavaju njegovi neprijatelji i oni koji su ga uvrijedili, a ovo je velika uvreda”, smatra Vurušić.

“Već se zbijaju šale da Prigožin treba paziti kakav čaj pije i da ne hoda blizu prozora”, dodao je.

Ne zna se gdje je Prigožin

Navodi da postoje i opcije da Prigožin sada iz Bjelorusije krene na Ukrajinu, ali i da krene opet na Moskvu.

Na pitanje mogu li Ukrajinci iskoristit situaciju, Vurušić kaže da je ova situacija pokazala da je “car gol”. “Ovo je velik udarac za Putinov rejting, ne samo da je u političkom nokautu, nego je pitanje je li Prigožin ovo napravio kao neku improvizaciju ili u dogovoru s nekim ljudima u Moskvi. Ovo će samo pojačati Putinovu paranoju”, rekao je.

“Pogledajte samo kako je reagiralo stanovništvo. U Rostovu nije bilo otpora, vojska nije zapucala, neki su ljudi čak grlili Wagnerovce. Zrakoplovi iz Moskve su bili rasprodani taj dan, znači pokazalo se da ljubav prema velikom vođi ipak nije tolika”, dodao je.

“Povijest se ponavlja i vrlo je slična situaciji iz 1917. godine i nešto se tu sigurno valja”, zaključio je Vurušić.

