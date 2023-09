Zanimljiva teorija: “Rusi su ostali bez municije i kupovat će je od Sjeverne Koreje”

Podijeli :

Želimir Brala, bivši veleposlanik Republike Hrvatske u Portugalu i diplomat u Brazilu, u N1 Newsroomu komentirao je posjet Kima Jong Una Rusiji, ali i vanjskopolitičku situaciju velesile pod mnogobrojnim sankcijama.

Dojam je da ruski predsjednik Vladimir Putin nema previše izbora kad u bespućima Sibira ugošćuje sjevernokorejskog lidera, s kojim većina svijeta nema prijateljske ili ikakve diplomatske odnose.

“Malo čudno da je zemlja koja pretendira biti svjetska sila prisiljena prihvaćati takve goste kao lidera Sjeverne Koreje, koja je geopolitički i politički stisnuta. I to pod njegovim uvjetima, zato su se morali naći gdje vozi željeznica”, rekao je Brala pa nastavio:

“Osim interesa da bude dio svjetskih medija, Jong Un je htio u Rusiji dobiti pomoć, suradnju i tehnologiju da se njegov svemirski program dodatno razvije. No, ne znamo o čemu su razgovarali i koji su stvarni razlozi njihovog susreta. Znamo mnoge detalje njihovog susreta, ali što su razgovarali, ne. Često se povlači teza da je ruska vojska ostala bez municije i da joj treba ona sjevernokorejska. Koliko je to vjerojatno, teško je reći i u kojoj mjeri bi Sjeverna Koreja mogla ispuniti potrebe Rusa.”

Što se čudnovate vanjske politike Rusije tiče, ne treba zaboraviti ni summit G20, što je predstavljeno kao uspjeh iako Putin nije išao na njega. Automatski je upitno i koliki je to vanjskopolitički uspjeh kad ruski lider ne može doći na jedan takav summit.

“Rezultate G20 ćemo tek vidjeti jer se stvari događaju između sjednica, a ne na sjednicama. Različiti su interesi u toj velikoj zajednici, koja obuhvaća SAD pa sve do Japana. Rezolucija koja se tamo potpisivala morala je biti takva da je svi podrže, što se postiglo nekim ustupcima i obećanjima. Kao ono Indiji da dobije stalno mjesto u Vijeću sigurnosti. Osobno je to obećao američki predsjednik Joe Biden. O tome se govori već tri i pol desetljeća, ali u ovom kontekstu je to zanimljivo jer je i Brazil zainteresiran za to mjesto”, objasnio je Brala.

Priča s Brazilom vodi do “trećeg fronta” na kojem Rusija pokušava ostvariti jače integracije, a to je BRICS (Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička Republika).

“Istina, BRICS se sve više afirmira na svjetskoj sceni. Žele umanjiti utjecaj američkog dolara u svjetskim plaćanjima. Postali su faktor međunarodnih odnosa i postoji optimizam da te zemlje postanu alternativa hegenomije Zapada”, naglasio je Brala.

Naravno, nemaju sve članice BRICS-a identične interese, niti Rusi mogu kreirati politiku svih njih. Zapad zapravo želi iskoristiti te zemlje za komunikaciju s Rusima, odnosno, svojevrsni utjecaj na nju.

“Brazil se već založio za prekid neprijateljstava i za mir, što je Ukrajina interpretirala kao da mora pregovarati u zatečenom stanju, što nije rečeno. Zapadna medijska mašinerija je to također interpretirala i zato se brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva povukao iz daljnjih pregovora”, zaključio je Želimir Brala.

