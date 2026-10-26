PROTUZRAČNA OBRANA
Zelenski prozvao Hegsetha: Gotovo mjesec dana čekam potpis za rakete...
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se ponovo požalio zbog odgode slanja raketa za protuzračnu obranu iz Sjedinjenih Američkih Država te izravno optužio američkog ministra obrane Petea Hegsetha.
Oglas
"Gotovo mjesec dana čekam potpis gospodina Hegsetha što se tiče raketa za (sustave) Patriot i NASAMS", napisao je Zelenskij na društvenim mrežama u ponedjeljak.
Američki sustavi Patriot se smatraju osobito učinkovitima u presretanju balističkih projektila koje Rusija koristi u svom ratu protiv Ukrajine. Zelenski je rekao da je zatražio još jedan razgovor s američkom stranom.
Ukrajina surađuje sa SAD-om, Europom i drugim partnerima koje imaju zalihe takvih raketa, napisao je Zelenski.
Također, najavio je pripreme za sastanak Obrambene kontaktne skupine za Ukrajinu u studenom u američkoj bazi Ramstein u Njemačkoj.
Ukrajinski ministar obrane Jevgenij Hmara je ranije rekao da Ukrajina i njeni zapadni saveznici žele raspraviti dodatnu vojnu pomoć na idućem sastanku u bazi Ramstein.
Zelenski se u više navrata požalio zbog odgoda u slanju raketa za presretanje. Ukrajina se uz zapadnu pomoć više od četiri i pol godine brani od ruske invazije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas