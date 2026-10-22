NAPAD RUSIJE
VIDEO / Zelenski prozvao Trumpovog izaslanika zbog izjave o Putinu: "Ruski humanitarci" zasuli Kijev projektilima
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je američkog pregovarača Stevea Witkoffa nakon ruskog napada na Kijev, tijekom kojeg je ispaljen 21 projektil, te upozorio da Moskva nije promijenila svoj pristup ratu unatoč novom krugu pregovora.
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Zelenski je na društvenoj mreži X objavio da su „ruski humanitarci” od prethodne večeri na ukrajinsku prijestolnicu ispalili tri vala balističkih projektila.
Njegova izjava uslijedila je nakon što je Witkoff ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu poručio da je, poput američkog predsjednika Donalda Trumpa, i on „također humanitarac”. To se dogodilo nakon što je Putin oslobodio iz zatvora umirovljenog američkog učitelja.
U napadima poginule dvije osobe
Zelenski je izvijestio da je Rusija tijekom noći napala 12 ukrajinskih regija. U Kijevu i drugim dijelovima zemlje ozlijeđene su 34 osobe, među kojima je petero djece, dok su dvije osobe poginule.
Three waves of ballistic missiles have been launched at Kyiv by Russian “humanitarians” since yesterday evening. They used 21 missiles. Unfortunately, numerous sites across the city have been hit and damaged: ordinary residential buildings, energy facilities, infrastructure at one of the railway stations and the metro, shopping malls, and businesses. Even a monastery is among the damaged sites. Our emergency services are working at all the affected locations. Twelve of our regions came under Russian attack overnight. In Kyiv and across the regions, 34 people were injured, including five children. As of now, two people have been confirmed killed. My condolences to their families and loved ones. Almost immediately after another round of talks, Russia launched a pointed attack. This means there has been no real change in its attitude toward everything that is happening. It is important to keep trying to find the right solutions to end this war. But when Russia responds to negotiations with ballistic missiles, real pressure on Russia is needed to bring about different steps – steps toward ending the killing. Stronger air defenses and the rapid delivery of missiles, the ability to destroy ballistic missile launchers, sanctions over the war – all of this must be in place. I am grateful to everyone who sees the situation for what it is and acknowledges the reality. The aggressor deserves to be treated accordingly. Ukraine deserves support. People's lives deserve protection. Thank you to everyone who stands with Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2026
„Nažalost, pogođeni su i oštećeni brojni objekti diljem grada: obične stambene zgrade, energetska postrojenja, infrastruktura na jednom od željezničkih kolodvora i metro, trgovački centri i poslovni objekti. Među oštećenim objektima nalazi se čak i jedan samostan”, napisao je ukrajinski predsjednik.
Dodao je da hitne službe rade na svim lokacijama pogođenima napadima te izrazio sućut obiteljima i bližnjima poginulih.
„Rusija na pregovore odgovara balističkim projektilima”
Zelenski je ocijenio da ruski napad, pokrenut gotovo neposredno nakon novog kruga pregovora, pokazuje kako Moskva nije bitno promijenila svoj odnos prema ratu.
„Važno je nastaviti tražiti prava rješenja za okončanje ovog rata. No, kada Rusija na pregovore odgovara balističkim projektilima, potreban je stvaran pritisak na Rusiju kako bi poduzela drukčije korake – korake prema okončanju ubijanja”, poručio je.
Kao nužne mjere naveo je jačanje protuzračne obrane, brzu isporuku projektila, mogućnost uništavanja lansera balističkih projektila te uvođenje sankcija zbog rata.
„Zahvalan sam svima koji situaciju vide onakvom kakva jest i priznaju stvarnost. Agresora treba tretirati u skladu s njegovim postupcima. Ukrajina zaslužuje potporu. Životi ljudi zaslužuju zaštitu. Hvala svima koji su uz Ukrajinu”, zaključio je Zelenski.
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