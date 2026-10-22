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NAPAD RUSIJE

VIDEO / Zelenski prozvao Trumpovog izaslanika zbog izjave o Putinu: "Ruski humanitarci" zasuli Kijev projektilima

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N1 Info
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22. lis. 2026. 11:49
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zelenski ukrajina
Jonathan Nackstrand/AFP, Screenshot: X/Volodimir Zelenski

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je američkog pregovarača Stevea Witkoffa nakon ruskog napada na Kijev, tijekom kojeg je ispaljen 21 projektil, te upozorio da Moskva nije promijenila svoj pristup ratu unatoč novom krugu pregovora.

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Zelenski je na društvenoj mreži X objavio da su „ruski humanitarci” od prethodne večeri na ukrajinsku prijestolnicu ispalili tri vala balističkih projektila.

Njegova izjava uslijedila je nakon što je Witkoff ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu poručio da je, poput američkog predsjednika Donalda Trumpa, i on „također humanitarac”. To se dogodilo nakon što je Putin oslobodio iz zatvora umirovljenog američkog učitelja.

U napadima poginule dvije osobe

Zelenski je izvijestio da je Rusija tijekom noći napala 12 ukrajinskih regija. U Kijevu i drugim dijelovima zemlje ozlijeđene su 34 osobe, među kojima je petero djece, dok su dvije osobe poginule.

„Nažalost, pogođeni su i oštećeni brojni objekti diljem grada: obične stambene zgrade, energetska postrojenja, infrastruktura na jednom od željezničkih kolodvora i metro, trgovački centri i poslovni objekti. Među oštećenim objektima nalazi se čak i jedan samostan”, napisao je ukrajinski predsjednik.

Dodao je da hitne službe rade na svim lokacijama pogođenima napadima te izrazio sućut obiteljima i bližnjima poginulih.

„Rusija na pregovore odgovara balističkim projektilima”

Zelenski je ocijenio da ruski napad, pokrenut gotovo neposredno nakon novog kruga pregovora, pokazuje kako Moskva nije bitno promijenila svoj odnos prema ratu.

„Važno je nastaviti tražiti prava rješenja za okončanje ovog rata. No, kada Rusija na pregovore odgovara balističkim projektilima, potreban je stvaran pritisak na Rusiju kako bi poduzela drukčije korake – korake prema okončanju ubijanja”, poručio je.

Kao nužne mjere naveo je jačanje protuzračne obrane, brzu isporuku projektila, mogućnost uništavanja lansera balističkih projektila te uvođenje sankcija zbog rata.

„Zahvalan sam svima koji situaciju vide onakvom kakva jest i priznaju stvarnost. Agresora treba tretirati u skladu s njegovim postupcima. Ukrajina zaslužuje potporu. Životi ljudi zaslužuju zaštitu. Hvala svima koji su uz Ukrajinu”, zaključio je Zelenski.

Teme
donald trump kijev rat u ukrajini rusija steve witkoff volodimir zelenski

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