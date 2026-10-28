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Antonija Mršić Radas

CroAI upozorava: Hrvatska kasni s planom za umjetnu inteligenciju, a dio mjera mogao bi zastarjeti i prije provedbe

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N1 Info
|
28. lis. 2026. 16:50
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Hrvatska kasni s javnim savjetovanjem o Nacionalnom planu za razvoj umjetne inteligencije do 2032. godine, a predviđene mjere moraju biti prilagodljivije brzim promjenama tehnologije i tržišta. Upozorava na to Antonija Mršić Radas, izvršna direktorica Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju CroAI, gostujući u emisiji N1 studio u živo.

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