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PROTIV SMJENE DRŽAVNOG TAJNIKA

Kolarić: "Miljenić je bolji kandidat za premijera od Hajdaša Dončića, ali ne samo on"

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N1 Info
|
23. lis. 2026. 14:39
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Nezavisni zastupnik Branko Kolarić, u N1 Studiju uživo, našoj Nini Kljenak detaljno je obrazložio zašto nije glasao za Plenkovićev opoziv i što misli o SDP-u Siniše Hajdaša Dončića, a komentirao je i posljednji sukob u vladajućoj koalicji te 10-godišnji mandat premijera Andreja Plenkovića i stanje u opoziciji.

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branko kolarić n1tv video

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