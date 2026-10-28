vanjskopolitička analiza
Kovačević kritizira program pobjednika izbora: "Nema odustajanja od koncepta 'srpskog sveta'"
N1 Info
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28. lis. 2026. 16:11
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Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, komentirao je teroristički napad u Srbiji u kojem je maloljetni napadač likvidiran, a prema dostupnim informacijama radikaliziran je putem interneta.
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