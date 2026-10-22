N1 STUDIO UŽIVO
Sociolog Krolo: "Veličanje Hitlera je neobranjivo, ali Golf s lijesom i 'Gazi Židove' nisu tema"
N1 Info
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22. lis. 2026. 13:19
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Sociolog Krešimir Krolo, u N1 studiju uživo kod naše Tine Kosor Giljević komentirao je fašističke, nacističke i ustaške "običaje" kod domaćih navijačkih skupina te nasilne prosvjede mladih po Europi.
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