Oglas

N1 STUDIO UŽIVO

Sociolog Krolo: "Veličanje Hitlera je neobranjivo, ali Golf s lijesom i 'Gazi Židove' nisu tema"

author
N1 Info
|
22. lis. 2026. 13:19
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Sociolog Krešimir Krolo, u N1 studiju uživo kod naše Tine Kosor Giljević komentirao je fašističke, nacističke i ustaške "običaje" kod domaćih navijačkih skupina te nasilne prosvjede mladih po Europi.

Oglas

Teme
krešimir krolo n1 studio uživo tina kosor giljević

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ