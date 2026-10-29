HDZ-ov zastupnik
Malenica: Pozivam ustavne suce da se vrate i nastave s radom! Vjerujem da će prevladati zdrav razum
N1 Info
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29. lis. 2026. 16:02
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Naš Hrvoje Krešić razgovarao je s Ivanom Malenicom, saborskim zastupnikom i prvim čovjekom HDZ-a za pregovore s oporbom oko imenovanja ustavnih sudaca.
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