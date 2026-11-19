matej bule
Na snagu stupa novi Zakon o potrošačkim kreditima. Državni tajnik pojasnio što se mijenja za banke, trgovce i građane
N1 Info
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19. stu. 2026. 13:35
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Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule gostovao je kod naše Tine Kosor Giljević u Studiju uživo i govorio o novom Zakonu o potrošačkim kreditima koji sutra stupa na snagu.
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