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FILMSKI EFEKTI

Od Pitomače do Hollywooda: Hrvat koji je radio na Avataru i Interstellaru otkrio kako nastaju filmska čuda

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N1 Hrvatska
|
30. lis. 2026. 14:44
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Željko Barčan, hrvatski stručnjak za vizualne efekte koji radi na velikim holivudskim produkcijama, gostovao je u emisiji N1 Studio uživo kod Hrvoja Krešića, s kojim je razgovarao o radu na filmovima poput Avatara i Interstellara, razvoju filmske industrije te potencijalu Hrvatske za privlačenje velikih međunarodnih projekata.

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Teme
n1 hrvatska n1tv n1 studio uživo video

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