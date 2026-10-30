Od Pitomače do Hollywooda: Hrvat koji je radio na Avataru i Interstellaru otkrio kako nastaju filmska čuda

Željko Barčan, hrvatski stručnjak za vizualne efekte koji radi na velikim holivudskim produkcijama, gostovao je u emisiji N1 Studio uživo kod Hrvoja Krešića, s kojim je razgovarao o radu na filmovima poput Avatara i Interstellara, razvoju filmske industrije te potencijalu Hrvatske za privlačenje velikih međunarodnih projekata.

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