FILMSKI EFEKTI
Od Pitomače do Hollywooda: Hrvat koji je radio na Avataru i Interstellaru otkrio kako nastaju filmska čuda
N1 Hrvatska
|
30. lis. 2026. 14:44
|
0komentara
Željko Barčan, hrvatski stručnjak za vizualne efekte koji radi na velikim holivudskim produkcijama, gostovao je u emisiji N1 Studio uživo kod Hrvoja Krešića, s kojim je razgovarao o radu na filmovima poput Avatara i Interstellara, razvoju filmske industrije te potencijalu Hrvatske za privlačenje velikih međunarodnih projekata.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 8 h
Najnovije
Oglas
Oglas