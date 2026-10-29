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IZBORI U BRAZILU

Susana Botár za N1: "Trump, Netanyahu, Rubio i Meta pokušali pomoći Bolsonaru. Obilo im se o glavu"

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N1 Hrvatska
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29. lis. 2026. 16:24
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Povijesna pobjeda Luiza Inácia Lule da Silve na predsjedničkim izborima u Brazilu rezultat je masovne mobilizacije građana, organizacije društvenih pokreta i digitalne kampanje koja je okupila milijune ljudi. Istodobno, pokušaji stranog utjecaja na izbore, prema ocjeni brazilske političke analitičarke, odvjetnice i novinarke televizije TVT Susane Botár, proizveli su suprotan učinak od željenog. U razgovoru s Hanan Nanić za N1 Studio uživo govorila je o tome kako je Lula preokrenuo nepovoljan rezultat iz prvog kruga, ulozi Donalda Trumpa, Benjamina Netanyahua i velikih tehnoloških kompanija, odlasku poraženog Flávija Bolsonara iz zemlje te izazovima koje Lulin novi mandat donosi zbog snažne desnice u brazilskom Kongresu.

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n1 hrvatska n1 studio uživo n1tv video

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