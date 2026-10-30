gospodarenje otpadom
Benčić za N1: Ministrica mi je priznala da ne znaju gdje otpad završava kad ode privatnicima
N1 Hrvatska
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30. lis. 2026. 12:51
| Novi dan
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Saborska zastupnica i koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić gostovala je kod naše Hanan Nanić u Novom danu i komentirala njihov plan za gospodarenje otpadom.
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