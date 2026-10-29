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Đujić otkrio detalje pregovora o ustavnim sucima s Malenicom u Turskoj
N1 Hrvatska
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29. lis. 2026. 11:14
| Novi dan
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Politički tajnik SDP-a Saša Đujić gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak gdje je komentirao sukob na Ustavnom sudu oko tonskog snimanja sjednica, nakon što je ustavni sudac Andrej Abramović iznio svoju stranu priče
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