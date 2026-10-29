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Nataša Kandić o Vučiću: "To je bijes jednog bespomoćnog, izgubljenog radikala"
Nakon poraza Aleksandra Vučića i njegove stranke na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji, postavlja se pitanje kakvu će političku strategiju dosadašnja vlast zauzeti u oporbi. Aktivistica za ljudska prava Nataša Kandić komentirala je Vučićeve poruke nakon izbora, njegov odnos prema studentskom pokretu i pokušaje mobilizacije pristaša SNS-a.
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