Aleksandar Maršavelski
Profesor objasnio što slijedi nakon odluke Suda EU-a o sukobu nadležnosti u slučaju Beroš
Profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu Aleksandar Maršavelski bio je gost Novog dana kod naše Hanan Nanić s kojom je razgovarao o nadležnosti između EPPO-a i nacionalnih državnih odvjetništava te slučaju bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša.
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SK
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