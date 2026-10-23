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Aleksandar Maršavelski

Profesor objasnio što slijedi nakon odluke Suda EU-a o sukobu nadležnosti u slučaju Beroš

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23. lis. 2026. 12:06
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Profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu Aleksandar Maršavelski bio je gost Novog dana kod naše Hanan Nanić s kojom je razgovarao o nadležnosti između EPPO-a i nacionalnih državnih odvjetništava te slučaju bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša.

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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