VELJKO ĐORĐEVIĆ
Psihijatar o Jankomiru: "Neka nam ovo svima bude upozorenje da se takvo što nikad ne ponovi"
Psihijatar Veljko Đorđević gostovao je u emisiji Novi dan na N1 televiziji, gdje je s voditeljicom Hanan Nanić razgovarao o slučaju u Psihijatrijskoj klinici Sveti Ivan u Jankomiru, stanju hrvatske psihijatrije, važnosti humanog pristupa pacijentima te prevenciji i izvaninstitucionalnom liječenju.
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