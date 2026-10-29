PREDSJEDNICA HUBOL-a ZA N1
Šmit upozorava: "Hitnoj medicini prijeti potpuno urušavanje sustava"
N1 Hrvatska
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29. lis. 2026. 11:37
| Novi dan
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Predsjednica HUBOL-a Ivana Šmit gostovala je kod naše Nine Kljenak u Novom danu, gdje je komentirala stanje u hitnoj medicini.
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