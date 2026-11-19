Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović. Razgovarali su o trilateralnom susretu državnih čelnika Narodne Republike Kine, Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država u Shenzhenu i što on znači za međunarodnu dinamiku moći i geopolitike.

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