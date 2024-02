Znate li sami prepoznati deepfake na društvenim mrežama? “Potrebna je jedna stvar”

Podijeli :

Ivan Ryabokon / Panthermedia / Profimedia

Stručnjak za IT sigurnost Alen Delić iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti u Newsnightu je s Ilijom Radićem razgovarao o problemu lažnih informacija, konkretno deepfake videa kao jedne od najvećih opasnosti u budućnosti.

Deepfake podrazumijeva lažne videe, fotografije ili zvuk koji naočigled izgledaju stvarno, a nastali su radom računala. Alen Delić ističe da se takvi sadržaji vrlo lako mogu stvarati i besplatnim i dostupnim alatima iako su videi možda malo kompliciraniji.

Stručnjak za sigurnost na internetu savjetuje kako zaštititi povjerljive informacije Poznata glumica tuži AI aplikaciju zbog neovlaštenog korištenja njezinog lika Ovo su teme i priče o kojima se najčešće šire dezinformacije

Na pitanje koliko je teško prepoznati deepfake, rekao je: “Nije jednostavno jer su sve napredniji. No, treba prepoznati koji je cilj napadača. Trenutna istraživanja MIT-a pokazuju da ljudsko oko može prepoznati lažne videe i fotografije, ali nam treba koncentracija. Problem s društvenim mrežama je da ne pazimo jer uglavnom brzo prolazimo sadržaj pa ne prepoznajemo ima li nedostataka.”

Delić kao problem ističe i činjenicu da je počinitelje jako teško pronaći – em što često više osoba kreira lažni sadržaj, em što još veći broj osoba onda to širi internetom. Teško je, kaže, dokazati kako je krenulo i tko je sve sudjelovao.

No, “nama ne treba deepfake za napade, mi padamo na lažne poruke e-pošte, SMS-a, lažne pozive i slično”, dodaje Delić. Vjeruje da će ovaj problem u budućnosti još više doći u fokus:

“Mislim da će ovo biti tema broj jedan, jedan od većih i ozbiljnijih problema. Problem obrane od ovakvih vrsta napada je što se na više razina mora djelovati, a najveći problem je što smo mi ljudi prva linija obrane, a da bismo to mogli prepoznati, moramo se educirati.”

“Mladi koji su rođeni s društvenim mrežama, oni drugačije percipiraju i procesuiraju informacije, a jedini način obrane je edukacija – a to treba krenuti od vrtića. A to ne radimo”, napominje stručnjak za IT sigurnost.

Na Svjetskom gospodarskom forumu objavljeno je da je od 2019. lažni sadržaj na internetu porastao za 900 posto, a da će do 2026. čak 90 posto sadržaja na internetu biti lažno. Delić kaže da mu ovaj drugi podatak ipak zvuči ekstremani upitan.

“Ako nešto ne možemo provjeriti, bolje da ne širimo dalje i da zaustavimo lanac širenja lažnih vijesti”, zaključuje Delić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Liječnik objasnio koju hranu treba izbjegavati kako biste snizili kolesterol Novinarka svaki dan tjedan dana jela grah. Ovo su nuspojave