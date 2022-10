Agentica za nekretnine: Svi trendovi ukazuju da bi se trebao dogoditi pad cijena

Podijeli:







Izvor: Robert Anic/PIXSELL/ilustracija

Agentica za nekretnine Jelena Todorović gostovala je u N1 Studiju uživo i govorila o poskupljenju nekretnina na tržištu.

“U svakom slučaju, uvjeti na tržištu će se promijeniti, kamatne stope nisu mogle ostati uvijek ovako niske, one su se morale početi mijenjati”, rekla je te dodala: “Što se tiče promjene kamatne stope kod kredita koji već postoje na tržištu, to je stvar individualne odluke zato što smo imali puno kredita u prošlosti koji su se dizali za vrijeme APN-a, pa u vrijeme liječničkih kredita koji su bili fiskirani, itd.”

Navodi kako sad treba procijeniti isplati li se ići u varijantu promjene postojećeg kredita s možda nešto višom kamatnom stopom, ali fiksnom i sigurnom ili će ostati na tržištu onako kako je.

VEZANA VIJEST Agentica za nekretnine: Ovo je najvažnija stvar kod kupnje stana!

“Takav je trend da Hrvati i dalje žele svoje nekretnine, prometa i dalje ima. No, trendovi se polako mijenjaju. Ono što se događa u Americi i u Europi dolazi u Hrvatsku, a to su nekretnine koje dolaze na tržište s nerealno visokim cijenama koje si kupci ne mogu priuštiti. Uslijed toga će doći do pada ukupnog prometa na tržištu nekretnina”, rekla je Todorović pa dodala: “Svi trendovi ukazuju na to da bi se pad cijena trebao dogoditi”.

Navodi kako trebamo biti svjesni da je puno manje izgrađenih nekretnina nego prije, a u ovom trenutku su u prednosti oni koji kreću s novogradnjom.

“Potres je promijenio navike kupaca. Međutim i tu imamo razlike gdje neki uslijed ovog trenda idu na više cijene, a moram primijetiti da i dalje prednjače Zagreb i more. Mnogobrojni su stranci koji kupuju nekretnine na moru, ali i dalje se jako izdvaja Zagreb kao centralno središte”, rekla je agentica.

Navodi kako je mjera za mlade obitelji imala dobre namjere u svom začetku, ali kaže kako je sve skupa bilo krivo postavljeno.

“Ona je svakako na hrvatskom tržištu potrebna i dalje, ali vjerujem da će se nastaviti kao bolje posložena”, rekla je te dodala: “No, nije to jedina stvar koja je utjecala na rast cijena nekretnina, tu su i inflacija i stranci koji žele uložiti u nekretnine”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.