“Ako Izvršni odbor izabere Šimića to bi mogao biti najkraći mandat u povijesti”

Goran Stanzl/PIXSELL

Odvjetnik i bivši potpredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), Ivan Brleković, gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao najnovija previranja u Dinamu uoči odlučujuće sjednice Skupštine u četvrtak koja bi mogla odrediti budućnost kluba.

Brleković smatra kako se ušlo u sam završetak trke i da se pokušava stvoriti ta većina u Skupštini između dvije sukobljene strane. “Jednu predvodi predsjednik kluba Mirko Barišić, a drugu Damir Zorić. Mislim da će se ova dva-tri dana itekako raditi da bi se došlo do tog famoznog broja od 44 člana Skupštine”, rekao je.

“Obojica sada pokazuju da nisu na strani Zdravka Mamića, ali vi niste mogli prići Dinamu prije bez da ste bili pod njegovim utjecajem. Nemoguće je u ovom času da netko dođe izvana i kaže da je treća struja. Pobjednik se sada traži između ove dvije struje, a pobjednik nužno mora krenuti jednu modernizaciju upravljanja klubom, ali ne ho-ruk jer će tada nastati kaos nego jednim promišljenim odlukama”, dodao je.

“Malo je smiješno što se događa zadnjih dana. Jako mi je žao Barišića jer je on dao Dinamu dosta jer on uz pomoć nekolicine članova Izvršnog odbora koji su 80-godišnjaci, a Fifa zabranjuje rad starijima od 70 godina. Oni nemilice isključuju vrlo važne članova kluba da bi se došlo do te famozne većine”, rekao je Brleković.

Tvrdi da bitka ni izbliza nije gotova. “Izvršni odbor je zakomplicirao situaciju kada su bez kvoruma, jer je jedna od tih osoba pravomoćno osuđena za gospodarski kriminal i prema tome ne može biti član Izvršnog odbora, iz kluba brutalno isključena Amra Peternel koja je jedna od najkvalitetnijih osoba ondje. Treba pitati Barišića kako je moguće da je ta osuđena osoba još uvijek član i tu mora reagirati sportska inspekcija, ali nemam saznanja da nešto poduzimaju”, napomenuo je.

“Ako sada takav Ivršni odbor izabere Darija Šimića kao predsjednika Uprave to bi mogao biti najkraći mandat u povijesti jer bi ako pobjedi ova druga struja onda će ga odmah smijeniti. Nije ovdje u pitanju Dario Šimić nego nasilje nad demokracijom koje se provodi u Dinamu”, dodao je.

Kaže da bi ta odluka mogla ići i do Europskog suda u Strasbourgu, ali i u UEFA- i i FIFA-i, ali mu se čini da to ove dečke ne dira.

“Ja mislim da će pobijediti Damir Zorić jer je on sveučilišni profesor i osoba s iskustvom u poslovanju. On je moj favorit. Ovog časa nema šanse da se pojavi treći ozbiljan kandidat”, smatra Brleković i dodaje da se nada da će Skupština proći u civiliziranom tonu jer “bit će žestoko”.

“Možda će strana koja vidi da gubi, ustati se i pokušati srušiti kvorum”, rekao je.

“Dinamo je narodni klub i ovaj engleski model privatizacije je neprihvatljiv. Postoji još model sociosa, jedan član – jedan glas, ali to je proces koji treba trajati. Meni je najdraži primjer Njemačke i Bayerna gdje članovi osnivaju svoje dioničko društvo i vrijedi pravilo od 50 posto i jedna dionica tako da ti članovi uvijek imaju većinski dio i da ga nitko ne može otuđiti i privatizirati. Taj model omogućuje ulazak jakih sponzora”, objasnio je.

