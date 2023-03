Član izvršnog odbora Dinama o plaćanju članarine drugima: Zašto ne?

Podijeli :

Izvor: N1/ilustracija

Gost N1 Newsnighta bio je Damir Zorić, član Izvršnog odbora Dinama. S njim smo razgovarali nakon smjene dvoje članova Uprave, Krešimira Antolića i Amre Peternel, kao četiri povjerenika sklona Zrdavku Mamiću. Čeka se rasplet na skupštini 9. ožujka. Damir Zorić govorio je i o navodnom kupovanju članova Dinama od strane Mamića.

“Tu bi tek trebalo dokazati koja članarina, tko ju je platio i kako, ali zašto ne. Pa ja sam nekada učlanjivao svoje nećake i ja sam platio njihovu članarinu. Djeca naprosto nemaju novca. Čuo sam poruku koja je izašla, ali sam jednako tako i vidio poruku kako se naručuje kazneni progon montiranim porukama s određene adrese”, kazao je.

Na potpitanje smije li se Mamićevim novcem plaćati članarina, Zorić je odgovorio da je članarina 20 eura i da to treba pitati njega.

To što Mamić nudi kupovanje članarine, po Zoriću nije kupovanje većine. “Mislim i da taj čovjek ima stanovita prava i može svojim novcem raspolagati kako hoće. I to tek treba dokazati. Izvršni odbor nije tijelo koje može utvrditi je li netko činio kriminal, za to su druge institucije.”

Što se tiče raspleta situacije u Dinamu, Zorić kaže da se klubom treba transparentno i zakonito upravljati klubom i da se prijepori riješe. “I da klub ima strukturu koju će izabrati skupština sukladno zakonima i statutu da sportska sekcija može raditi mirno. Da bude mir”, zaključuje Zorić.

