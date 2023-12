“Ako je istina da je Beroš za dva mjeseca napravio nešto što ga molimo godinama, pitanje je što je radio šest godina”

Podijeli :

Kirurg i onkolog Miljenko Bura bio je gost Newsrooma u kojem je s našim Domagojem Novokmetom razgovarao o stanju u hrvatskom zdravstvu, ali i o pohvalama ministra zdravstva Vilija Beroša da se samo 65 pretraga čeka duže od dva mjeseca.

“Iznenadio me naslov da je pretragama na koje se inače čekalo više od 400 dana, ciljna brojka postala 270 dana do kraja godine. Išao sam vidjeti o čemu se detaljno radi, da nije izvučeno iz konteksta. Liste čekanja su vrlo ozbiljan problem u zdravstvu. Od 300 pretraga na koje se čeka više od 200 dana, ministar zdravstva Vili Beroš je smanjio na 75, a sad je već na 65. Tu se ne radi o pacijentima nego o pretragama koje se dugo čekaju. To je fenomenalan rezultat ako je to istinito”, kazao je liječnik Miljenko Bura koji smatra da taj čarobni štapić ne može do kraja protumačiti jer mu to djeluje neozbiljno.

“Ako je istina da je za dva mjeseca napravio nešto za što ga molimo, kumimo, tražimo godinama, otvara se pitanje što je onda radio zadnjih šest godina. Koji su to novi momenti? Znači, prije se dopuštao nekakav nerad?”, upitao je Bura.

Kako on kaže, da je Beroš radio šest godina, mi bi imali bitno drugačije zdravstvo.

“To svi kažu iz svih dijelova medicine. Jedino Beroš i dio zdravstvenog establišmenta podržavaju te pozicije i teze. Svi pokazatelji zdravlja su loši, ishodi liječnika, dijagnostika, preventivni predmeti i onkološkoi pacijenti. S čime je zadovoljan ministar? Od tri tisuće poziva, odazvalo se 213 ljudi koji boluju od visokog tlaka. Tu je puno nekog blefa i dojma da se nešto radi. Stručnjacima ne trebaju falš pilot projekti. Beroš nema tim, onkologija je ozbiljna struka”, kazao je.

Bura navodi da mi jednostavno dezavuiramo sve što su postigli naši veliki onkolozi, a sad se ponovno osniva nešto u čemu smo prije bili poznati.

“Multidisciplinarsnost se izgubila u lošim kadrovoima. Sveučilište je rak rana, od tamo izlaze stručnjaci po obrascu onih koji nisu dostojni. Mi smo u ozbiljnoj krizi, zdravstvo je jedna refleksija. Uporno se govori da je otišlo 700, 800 liječnika, a otišlo ih je oko 1500. Ako nemate dobrog i zainteresiranog liječnika u primarnoj zaštiti, dobrog ginekologa ili pedijatra, to su veliki problemi. Trenutno govorimo o 250 praznih ordinacija. Svog liječnika nema 450 tisuća ljudi. Oni su na otocima i u ruralnim krajevima. Što se dogodilo s deficitom ljudi u ugostiteljstvu i sudstvu? Digle su se plaće. Ako ministar kaže da liječnici nisu dobro raspoređeni, onda se treba potruditi da ih se rasporedi. U sustavu nam nedostaje oko 1700 liječnika”, zaključio je.

