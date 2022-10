Podijeli:







Europarlamentarac i autor izvješća o novoj Strategiji proširenja Europske unije Tonino Picula bio je gost Dnevnika N1 i pričao o europskoj perspektivi Srbije.

Na početku se osvrnuo na navode s današnje press konferencije koju je srpski predsjednik Aleksandar Vučić održao.

“Od mnogo toga što je predsjednik Aleksandar Vučić danas izgovorio da je ovo možda najznačajniji dio i vrijedi ga svakako zapamtiti. On je, naime, kazao da će morati procijeniti je li došlo vrijeme da se prihvati neka drugačija realnost. Čini mi se da je on zapravo dugo vremena živio u jednoj alternativnoj realnosti pokušavajući spajati nemoguće i okolnosti su mu dugo vremena išle na ruku. Ta jedna vrsta benevolentnosti SAD-a, pogotovo Europske unije. S promjenom koja je na geopolitičkoj ploči nastupila nakon 24. veljače, odnosno nakon ruske agresije na Ukrajinu, mnogo toga se promijenilo, mnogo toga se ubrzalo”, rekao je.

“Moraju se poštovati neki novi prioriteti, tako da je prostor za tu jednu vrstu alternativne politike koju je dugo vremena Vučić uspješno provodio – naprosto taj manevarski prostor se smanjuje i mislim da on mora pripremiti srpsku javnost za mnoge nepopularne odluke koje mora provesti, a koje će biti i koje jesu u oštroj suprotnosti s tim narativom koji zapravo prevladava praktički otkad je on došao na vlast. Riječ je prije svega i o Kosovu”, dodao je.

Skup europskih čelnika u Pragu

Picula kaže da je upravo skup u Pragu točka koja vodi prema jednoj znatno kritičnijoj i oštrijoj politici europskih institucija prema Srbiji.

“Bez obzira na to kako to tumači gospodin Vučić. Srbija ulazi u te škare jer moramo znati da ona ima već dugo godina najniži postupak usklađenosti sa zajedničkom europskom vanjskom politikom od svih zemalja kandidatkinja i ona je jedina država u Europi pored Turske i Bjelorusije koja nije uvela sankcije Rusiji. Rekao bih da je možda kap koja je prelila čašu tog europskog i američkog strpljenja je onaj potpisani memorandum o razumijevanju između dvojice ministara vanjskih poslova Selakovića i Lavrova u New Yorku. Ja bih rekao da je to nekakva vrsta karikaturalnog sporazuma. Manevarski prostor Aleksandru Vučiću se izuzetno smanjio”, objasnio je.

Komentirao je i napredak Srbije u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji, rekavši da su oni već sada zamrznuti.

“Već dugo nije otvoreno niti jedno novo pregovaračko poglavlje ili klaster i čini mi se da se jako smanjuju šanse Srbiji da do konca ove godine otvori bilo što. Što će zapravo biti u novom izvještaju EK koje ćemo mi imati priliku u EP-u čuti u srijedu još je zapravo po meni otvoreno pitanje. Dan kasnije ja ću zajedno s kolegama iz vanjskopolitičkog odbora glasati o izvješću čiji sam autor, o novoj strategiji proširenja Europske unije. Postoji još uvijek mogućnost da Srbija nekom drugom politikom popravi svoju percepciju. Ukoliko to ne napravi, nijedno rješenje nije isključeno. Ukoliko predsjednik Vučić nastavi s ovom politikom, ukoliko dodatno izazove kritičnost u EU, tada suspenzija pregovora nije isključena”, rekao je europarlamentarac.

