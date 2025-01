Zašto Zuckerbergu smetaju fact-checkeri? Izvršna direktorica Faktografa: Odluka vođena profitom

Podijeli :

Izvršna direktorica Faktografa Ana Brakus javila se u program Točke na tjedan. S našom Milom Moralić komentirala je odluku Marka Zuckerberga, direktora Mete, da ukine third party (neovisni) program provjerenje činjenica na svojoj platformi.

“Ova odluka nije iznenadila samo nas već i sve fact-checking kolege u SAD-u. Nisu znali da se suradnja Meta-e i fact checkera prekida do trenutka do kojeg Mark Zuckerberg nije to najavio objavom videa”, rekla je Ana Brakus.

Dodaje da je pritom koristio vrlo snažne riječi kojima je, kako smatra, htio “baciti fact checkere pod autobus” kako bi ostvario neku vrstu koristi ili milosti svega 10 dana prije povratka Trumpa na vlast.

Faktograf je kao jedan od “third party fact checkera” korisnicima društvenim mrežama kroz tekstove davao dodatne informacije o onome što se širi društvenim mrežama.

“Ono što je Zuckerberg odlučio prikazati u videu je drugačija slika od onoga koja je stvarna. Pokušava nametnuti argument cenzure, a prešućuje da fact checkeri nikad nisu imali mogućnost uklanjanja ili smanjenja dosega sadržaja na platformama; to su činili isključivo Metini zaposlenici”, pojašnjava Brakus.

Osnovan prije suradnje s Metom

Navodi da je Faktograf korisnicima pokušavao pojasniti kontekst bazirajući se na znanstvenim dokazima, odnosno prije svega – činjenicama.

“Važno je napomenuti da je Faktograf 2015. godine, prije nego što je suradnja s Metom uopće započela. Činjenica je da suradnja s Metom doprinosi našoj financijskoj stabilnosti, ali nije upitno da će Faktograf neovisno o tome, nastaviti objavljivati, pisati i istraživati kao što je to činio i ranije. Vi na našim stranicama možete, osim fact-checkinga naći druge tekstove, analize i istraživačke radove”, napominje Brakus načine na koji Faktograf doprinosi pluralitetu medijskog sustava u Hrvatskoj i podsjeća na nedavno pokretanje Klimatskog portala.

Zuckerbergova odluka se ne odnosi na njih: Faktograf nastavlja provjeravati činjenice u RH

Što ovo znači za novinare Faktografa?

“Mi smo zaista lider u polju istraživanja maltretiranja kojem su izloženi fact checkeri diljem Europe. Dokazano znamo da su maltretiranje, prijetnje smrću i nasiljem dio obrasca ponašanja kojima, najčešće političari, pokušavaju diskredirati naš rad s ciljem širenja nepovjerenja u medijski sustav općenito”, upozorava novinarka.

Napominje da je način na koji je Zuckerberg opravdao svoju odluku raskidanja suradnje “iste sekunde prouzročio navalu prijetećih i uvredljivih mailova. Tu je odluku donio vodeći se željom za ostvarivanjem kratkoročnog profita za Metu i bazira se na političkoj situaciji u SAD-u. Metine platforme se diljem svijeta, dokazano, koriste za širenje mržnje i poticanje nasilja, što je uostalom razlog zašto je program fact checkinga uopće pokrenut”, podsjeća Brakus.

Demanti Nenada Bakića: Potpuno je neistinito da sam pokrenuo hajku na Faktograf

Faktograf je pokrenut u doba kad je Trump prvi put stupio na vlast. On se sada u jednom čudnom, ironičnom obratu, u trenutku kad se ponovno vraća na vlast – ukida”, zaključuje Brakus.

Odluka oligarha

Sada je red na Europskoj uniji.

“EU ima neke standarde kojih bi se trebala približavati, no postoji mnogo pitanja oko implementacije regulativa. U nekoj sam mjeri skeptična koliko će reakcija institucija biti brza. Svjedočimo tome da su često – tromi.

Ono što zabrinjava je što će to značiti za nas u Hrvatskoj; ministrica Obuljen-Koržinek je pojasnila referirajući se na slučaj Faktografa, da regulative EU-a postoje, no ono što nije jasno je što se s njima u ovom trenutku događa u Hrvatskoj”, rekla je Brakus i dodala da je pozitivno što se pokrenulo pitanje financiranja organizacija koja se bave temama kojima se bavi i njihov portal.

“Mi znamo da se medijski sustav u RH godinama zapostavljao i da govorimo o sustavnom problemu. Žalosno je da je potreban oligarh iz SAD-a da donese odluku o svojoj kompaniji da bismo se mi kao društvo zapitali što ćemo s medijima u zemlji u kojoj živimo”, poentira Brakus.

