Analitičar o kandidaturi Ivane Kekin: “To je promišljena odluka. Evo zbog čega nisu htjeli gurati Sandru Benčić”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Kako se i očekivalo, Možemo je u ponedjeljak odabrao saborsku zastupnicu Ivanu Kekin za svoju kandidatkinju na predsjedničkim izborima.

Kekin je kao jedina kandidatkinja za predsjedničku kandidatkinju izabrana natpolovičnim brojem glasova na unutarstranačkim predizborima.

Na koju će kartu Milanović igrati u kampanji?

Time je uz aktualnog predsjednika Zorana Milanovića koji ide u utrku po drugi mandat, Dragana Primorca kojeg je podržao HDZ, saborsku zastupnicu i bivšu Mostovku Mariju Selak Raspudić te odvjetnika i člana HSP-a Tomislava Jonjića, Kekin postala peta istaknuta kandidatkinja na predsjedničkim izborima koji će biti održani potkraj godine.

Birači ljevice neskloni Milanoviću imaju alternativu

Smatra se kako je svojevrsni test popularnosti Kekin prošla na izborima za Europski parlament početkom lipnja. Kekin je tada, s posljednjeg mjesta kandidacijske liste, dobila najviše glasova – 11.307 od ukupno 43.890 glasova koliko je Možemo! osvojio. No, ona je mjesto u Europskom parlamentu ipak prepustila nositelju liste Gordanu Bosancu.

Njenim ulaskom u izbornu utrku, veću mogućnost izbora dobivaju birači s lijevog političkog spektra koji nisu naklonjeni Milanoviću ili su razočarani njegovim “skretanjima” udesno tijekom mandata. I politički analitičar Ivan Rimac smatra da je odluka Možemo! da ide sa svojom kandidatkinjom bila promišljena.

Tko će biti predsjednički kandidat iz Možemo?

“To je pametan izbor jer bez drugog lijevog kandidata prijeti opasnost da glasači ljevice odu u nekom drugom smjeru. No, na predsjedničkim izborima ne treba uvijek računati na to da birači razmišljaju samo o političkim temama, nego u obzir uzimaju i strukturu ličnosti kandididata. To su izbori na kojima se bira pojedinac”, kazao je Rimac.

“Šanse joj ovise o žestini kampanje”

Stoga je, kaže, dobro da i lijevi i desni spektar budu “pokriveni”.

“Dobro je da na obje strane postoje alternative kako bi birači unutar vlastitog političkog spektra mogli naći drugog kandidata, ako im se ne sviđa onaj primarni. Sada, primjerice, postoji problem na američkim predsjedničkim izborima jer i demokrati i republikanci imaju kandidate koji neće zadovoljti cijelo glasačko tijelo svoje baze”, dodaje.

Što se tiče izbornih šansi Kekin, Rimac ipak smatra da joj protiv Milanovića nisu velike, kao ni ostalim kandidatima.

“To će ovisiti o žestini kampanje, a neke naznake govore da bi mogla biti prljava i žestoka. Samim time, za očekivati je da će biti i drugi krug izbora, a tada će doći do prelijevanja glasova kandidata koji otpadnu u prvome krugu”, kaže.

“Možemo i dalje računa s Benčić kao lidericom”

“Gospođa Kekin prilično je elokventna i razložna u govoru, no pitanje je koliko se ona i sva paleta kandidata mogu nositi s Milanovićem i njegovim insajderskim poznavanjem uloge predsjednika i politike općenito”, dodao je.

Puhovski: Milanović je najlošiji hrvatski predsjednik i svejedno ima šanse da bude izabran

U tom smislu, veće šanse bi možda imala Sandra Benčić.

“Očito je da Možemo i dalje računa s Benčić kao lidericom njihovog zastupničkog kluba i kao potencijalnom premijerskom kandidatkinjom i da je nisu htjeli gurati u kampanju za još jednu funkciju”, ustvrdio je Rimac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.