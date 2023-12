Analitičar: Samo je jedna prava predizborna tema, a to nije korupcija

Podijeli :

Nel Pavletic/PIXSELL

Oporba, pogotovo SDP, Možemo! i Most, ustrajno su za ovoga mandata prozivali Vladu i HDZ za korupciju. Nedavno je šef SDP-a Peđa Grbin u Saboru ustvrdio da "korupcija kontinuirano izjeda tkivo našeg društva" i da "sve afere imaju istu poveznicu – HDZ i Andreja Plenkovića". A Sandra Benčić iz Možemo! više puta je Plenkovića nazvala "mecenom korupcije".

I najveći politički oponent Plenkoviću, predsjednik Republike Zoran Milanović, u božićnoj je čestitci istaknuo korupciju kao “pošast čije se razmjere ne može prešutjeti ni u blagdansko vrijeme”, kazavši kako “korupcija, pogodovanje i nepravda najviše stvaraju nezadovoljstvo kod hrvatskih ljudi”.

“Plenković je jedinstven slučaj, šampion svjetske korupcije! Ali ima razloga biti nervozan” Oporba žestoko prozvala premijera Plenkovića zbog Vujnovca: “Pa to vrišti – korupcija!”

S obzirom na učestalost oporbenog prozivanja Plenkovića i HDZ-a zbog korupcije, daje se zaključiti da će to biti tema koju će oporbene stranke najviše forsirati u predizborno vrijeme i njome udarati po HDZ-u. Pogotovo u svjetlu ministara koji su otišli iz obje dosadašnje Plenkovićeve vlade zbog sumnji na koruptivne radnje.

“Korupcija je važna tema, ali nije presudna”

Iako korupcija nesumnjivo jest (sve)prisutna i “izjeda tkivo našeg društva”, mnogi će politički analitičari reći da ona ipak nije presudna tema za dobivanje izbora.

“Kad gledate ankete, od šest glavnih tema u državi pet je gospodarskih, a korupcija je tek šesta. Da nestane korupcije, ljudi ne bi odmah bolje živjeli. Njih prvenstveno zanimaju cijene, mirovine, odvoz smeća…”, kazao je nekidan za N1info politički analitičar Krešimir Macan.

Politički analitičar Ivan Rimac također smatra da neće korupcija biti glavna tema na kojoj će se lomiti odluka o dobitniku izbora.

“Korupcija jest važna, ali ona je više opći dojam. Životni standard je ono što na koncu određuje odluku birača. S velikom inflacijom koju smo imali u ovoj godini, mislim da će bilo koja druga tema biti manje važna u procjenjivanju te odluke. Stoga u tom smislu treba imati uvjerljive predizborne poruke i obećanja. Vlada je, vidimo, u tom smislu već počela nešto raditi dodjelom božićnica umirovljenicima i financijskih poticaja svih vrsta”, kazao nam je Rimac.

Pitali smo građane u čemu je problem s korupcijom: “Pitajte Plenkovića. On vam je korupcija, on vam je sve”

“Bio bi to uvjerljiv argument u kampanji”

Oporba nema mogućnost zagrabiti u državnu blagajnu pa stoga kaska i zasad nema puno manevarskog prostora za vođenje drugačije kampanje od one svedene na kritiku “korumpirane” Vlade, odnosno HDZ-a.

“Gubici države zbog korupcije su prilično veliki i ako bi se pretočili u obećanje da će bez korupcije biti usmjereni na korist građana, onda bi to bio prilično uvjerljiv argument u kampanji. Sama kritika sigurno neće dovesti do promjene stanja. To se već pokazalo u nizu izbora kada su pojedine disidentske frakcije napuštale matične stranke pa pokušavale dobiti potporu na račun kritike svojih bivših stranaka. No, ta potpora većinom nije išla preko pet posto”, objašnjava Rimac.

Visoke cijene, niske plaće, loše pravosuđe…

U siječnju ove godine u Crobarometru, redovitom mjesečnom istraživanju agencije Ipsos Puls, inflacija je bila problem koji su građani stavili na prvo mjesto, a niske plaće i loš životni standard na drugo. Od pet najvažnijih tema, gotovo sve su bile vezane uz životni standard, visoke cijene i niska primanja, a samo jedna za korupciju. I kasnije, prema kraju godine, građani su u tim anketama navodili korupciju kao problem, ali tek iza inflacije, životnog standarda, visine plaća, te stanja u gospodarstvu i pravosuđu. Slični su rezultati i u CRO Demoskopu, istraživanju agencije Promocija plus, u kojemu su iz mjeseca u mjesec prednjačili visoka inflacija i drugi gospodarski problemi.

“Plenković je jedinstven slučaj, šampion svjetske korupcije! Ali ima razloga biti nervozan” “Kad HDZ kontrolira sve institucije, nije čudno da smo po korupciji na dnu”

Rimac kaže da je ranijih godina u tim anketama korupcija često bila problem broj 1, ali to nije rezultiralo padom HDZ-a s vlasti.

“Prilično je jasno da HDZ, kao stranka koja je bila najviše na vlasti u proteklim razdobljima, za sobom vuče najveći broj afera. Bilo ih je i za vrijeme SDP-ove vlasti, jedino je vlada Ivice Račana donekle bila imuna na to jer je tadašnja velika koalicija nametala drugačiju vrstu odgovornosti. Korupcije je uvijek bilo, ali nisam primijetio da je bila presudna za gubitak izbora. Zaljuljao se HDZ sa Sanaderovom aferom, ali se zaljuljao i s Karamarkovom aferom koja nije toliko bila vezana za korupciju u vidu financijske dobiti, koliko zbog dojma izdaje nacionalnih interesa”, rekao je Rimac.

HDZ “preživio” i s teretom presude za korupciju

Uostalom, kaže Rimac, HDZ je preživio i činjenicu da je kao politička stranka bio osuđen za korupciju.

“Vladi Zorana Milanovića na izborima 2015. presudila je ekonomska kriza jer jedino što je mogao pokazati kao dostignuće bili su nešto bolji statistički pokazatelji pri kraju mandata. No, statistički podaci nikad nisu bili uvjerljiv argument. Na izborima brojke ne govore ništa. Ni Plenkoviću nabrajanje uspjeha poput ulaska u eurozonu i Schengen neće imati smisla, jer se to poklopilo s padom standarda građana. Životni standard bit će jedina prava predizborna tema, osim ako ne izbije neka ozbiljna kriza koja bi ugrozila i nacionalnu sigurnosti. Korupcija će biti izvjesni teret HDZ-u, ali bez oporbenih uvjerljivih obećanja da će njeno rješavanje dovesti do boljeg materijalnog stanja građana, ona neće biti presudna tema”, kazao je Rimac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.