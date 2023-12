Je li spominjanju korupcije mjesto u božićnoj čestitci ili ne? “Plenkovića je pogodilo nešto drugo”

Podijeli :

Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković i ove su godine nesmiljeno verbalno ratovali. Bile su to gotovo svakodnevne bitke u kojima se nije biralo oružje, to jest riječi. Posljednji Milanovićev istup posebno je pogodio članove Vlade i HDZ-a jer je, kažu, stigao u neprimjerenom trenutku. U božićnoj čestitci, naime.

“Raširena korupcija i zlouporaba javnog novca poprimili su takve razmjere da se ta pošast ne može prešutjeti ni u ovo blagdansko vrijeme. Pred tom činjenicom nitko ne smije zatvarati oči i siguran sam kako baš to – korupcija, pogodovanje i nepravda – najviše stvaraju nezadovoljstvo kod hrvatskih ljudi. Takve pojave, sada već svakodnevne i bez adekvatnih sankcija, uništavaju vjeru ljudi u institucije naše države i više od svega tjeraju naše ljude iz države”, rekao je predsjednik Milanović u svojoj božićnoj čestitci.

U Vladi i HDZ-u oštro su ga prozvali zbog toga. Premijer Plenković čak i ne, ne izravno. On je odlučio na Božić ignorirati Milanovića poručivši tek da će “biti dana za komentare”, ali su drugi HDZ-ovi dužnosnici poput Gordana Jandrokovića i Gordana Grlića Radmana, kao i glasnogovornik Vlade Marko Milić Milanoviću oštro zamjerili tvrdeći da je “zloupotrijebio Božić”.

Svi su već u kampanji, i predsjednik i Vlada

S druge strane, čak su i neki Milanovićevi ustrajni kritičari, poput političkog analitičara Žarka Puhovskog i bivše ministrice (iz Milanovićeve vlade) Mirele Holy gostujući na N1 dali mu za pravo da i u toj prigodi spomene korupciju.

Budući da smo na pragu tzv. superizborne godine s europskim, parlamentarnim, a na koncu i predsjedničkim izborima, Milanovićevu odluku da u božićnu čestitku ubaci i kritiku vladajućima zbog korupcije, ali i odnosa prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, može se čitati dvojako. Prvo, kao nepobitan problem države i društva koji ne treba prešutjeti ni u blagdanskoj poruci koja uobičajeno vrvi načelnim moralističkim konstatacijama. Drugo, kao političku gestu kojom je članovima Vlade i HDZ-u, koji su već u kampanji za parlamentarne izbore, dao do znanja da je i on u kampanji, ne samo za “svoje” predsjedničke, nego i za parlmentarne izbore. Na strani oporbe, dakako.

“Milanović se u BiH samo nacrtavao”

Politički analitičar Krešimir Macan smatra da HDZ-ovce u Milanovićevoj božićnoj čestitci nije čak toliko zasmetalo spominjanje korupcije koliko tvrdnja o “ravnodušnosti za brige hrvatskog naroda u BiH” te da se prava tamošnjih Hrvata “mogu snažnije braniti”.

“S pravom im je (HDZ-ovcima) to zasmetalo. Plenković je uistinu izlobirao puno stvari za BiH i mislim da su otud te oštre reakcije i da je zbog toga Grlić Radman poslan da reagira. Nisu se oni toliko uzbunili oko korupcije. Mislim da je Plenković osobno najviše zamjerio Milanoviću upravo prozivanje zbog BiH. Milanović uistinu ima podršku ljudi, ali on se u BiH samo nacrtavao i za razliku od Plenkovića ondje nije napravio puno toga praktičnog. A Plenković je u suradnji s Ursulom von der Layen uspio puno toga napraviti u BiH”, kazao nam je Macan.

Predsjednikova predizborna pripomoć

Što se tiče, pak, predizborne pripomoći oporbi, Macan kaže da Milanović već figurira kao njen neformalni lider.

“Mislim da je kolega Puhovski dobro rekao da se izbori ne mogu dobiti samo na temi korupcije. Kad gledate ankete, od šest glavnih tema u državi pet je gospodarskih, a korupcija je tek šesta. Da nestane korupcije, ljudi ne bi odmah bolje živjeli. Društvo bi vremenom bilo uređenije, ali ljude prvenstveno zanima ono što ih svakodnevno muči – cijene, mirovine, odvoz smeća… Korupciju zamjeraju, ali to najviše čine oni koji nisu birači HDZ-a tako da to u predizborno vrijeme opet ne znači puno”, rekao nam je Macan.

“Možda nas Milanović uskoro iznenadi”

Ni to što se Milanovića percipira kao neformalnog lidera oporbe, po Macanu nije ništa novo i neobično.

“On je najjača osoba na drugoj strani političkog spektra i nema ikoga tko bi se mogao nametnuti poput njega. Ali i on je nešto odlučio raditi drugačije čim ga u posljednje vrijeme nema puno u medijima. U toj božićnoj čestitci on je rekao što je mislio da treba reći, ali nije nastavio čarkanje. I on nešto mijenja u svojim nastupima. Ankete su pokazale da kad verbalno ne divlja, njemu raste podrška. I on gleda izborno razdoblje i sve što se događa i de facto je već ušao u predizbornu kampanju. Koliko god je u nekim stvarima težak, nije ni on nerazuman. Možda se još iznenadimo nekim njegovim postupcima”, zaključio je Macan.

