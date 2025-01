Analitičarka o tezi da iza prosvjeda u Srbiji stoje hrvatske tajne službe: “Ludost! Vučić gubi tlo pod nogama”

Podijeli :

Masovni prosvjedi u velikim gradovima Srbije protiv vlasti Aleksandra Vučića traju nesmanjenim intenzitetom već više od dva mjeseca.

Okidač izlaska na ulice bila je tragedija u Novome Sadu gdje se 1. studenoga urušila betonska nadstrešnica željezničkog kolodvora usmrtivši 15, a teško ozlijedivši desetke ljudi. Smatrajući to materijalnim, ali i metaforičkim dokazom “trulog” sustava izjednog korupcijom i nemarom, buknuli su prosvjedi u Srbiji protiv tamošnje vlasti i svevlašća predsjednika Aleksandra Vučića. Iako je u prvom redu riječ o studentskoj pobuni postali su svegrađanski revolt.

Kada je vremenom postalo jasno da pobuna neće jenjavati, Vučić i njegovi suradnici počeli su širiti tvrdnju da iza prosvjeda stoje hrvatske obavještajne službe.

Navodne dokaze toj tezi Vučić i njegovi vadili su s najrazličitijih mjesta: iz “Blokadne kuharice” – priručnika za blokade fakulteta koju je svojedobno objavio zagrebački Centar za anarhističke studije; iz činjenice da je kosovski premijer Albin Kurti prilikom posjete Zagrebu podržao prosvjednike u Srbiji; čak i iz objava na facebooku ovdašnjeg predsjedničkog kandidata Mire Bulja tijekom nedavne predizborne kampanje.

Uslijedilo je prošlotjedno protjerivanje pet hrvatskih državljanki iz Srbije koje su u Beogradu sudjelovale na radionicama u organizaciji jedne strane zaklade. A na jednoj od prorežimskih televizija pravomoćno osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj javno je objavio osobnu iskaznicu hrvatskog novinara Mateja Devčića koji je u Beogradu radio reportažu o prosvjedima.

Koncem prošle godine bivša premijerka, a sada predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da u Srbiji “postoje ljudi koji svjesno i namjerno rade za hrvatske obavještajne službe” te da je “strateški interes Hrvatske da Vučić ne bude na čelu Srbije”. Prije nekoliko dana gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, član Vučićeve Srpske napredne stranke, ponovio je istu tezu – da iza masovnih prosvjeda u Srbiji stoji hrvatska tajna služba, doslovno kazavši da su “ustaše napale Srbiju”.

Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić tvrdnje o umiješanosti hrvatskih obavještajnih službi u prosvjede u Srbiji smatra “ludošću” te kaže da nisu pale na plodno tlo.

“Budući da Vučić stalno održava tenzične odnose prema Hrvatskoj to mu je bila priručna teza. Na taj način on reagira. Pa neće se valjda obrušiti na Bugare ili Rumunje? Ili Ruse? Hrvatska je karta na koju igra, samo što mu to ne prolazi, pogotovo ne među prosvjednicima”, kazala je.

“Ma kakva rekonstrukcija vlade?!”

Upitali smo Rakić i o izjavi gradonačelnika Subotice da “Srbiju ponovno treba braniti od ustaša”.

“Srbija se mora braniti od vlastite ludosti. A što drugo uopće da kaže gradonačelnik Subotice kao član SNS-a koji živi na državnim jaslama? Kad je već došlo do toga da se državna televizija okreće od Vučića, gradonačelnik Subotice i slični mu zadnja su Vučićeva barijera”, kazala je Rakić.

U ponedjeljak je Vučić nastupio pomirljivije najavivši rekonstrukciju Vlade i pomilovanje uhićenih prosvjednika, a u utorak je premijer Miloš Vučević podnio ostavku, što je bio jedan od zahtjeva studenata nakon tragedije u Novom Sadu.

“Ma kakva rekonstrukcija? Taj čovjek (Vučić) više ne postoji. Uostalom, studenti su mu na početku prosvjeda poručili da je nevažan. Važan je cijeli sustav koji ne štima i koji treba mijenjati. Njega je to najviše pogodilo jer je čovjek koji uvijek mora biti u centru”, napomenula je.

Postavlja se pitanje može li Vučić politički preživjeti ove prosvjede.

“Teško. Po svemu što se sada događa, kad vidimo tko sve izlazi na ulice i podržava studente, teško da on to može preživjeti. To će trajati, ali na kraju će morati odstupiti jer mu država ne funkcionira. Vidi se da polako gubi tlo pod nogama”, ustvrdila je Rakić.

