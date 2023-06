Analiza: Po čemu ćemo pamtiti Berlusconija?

Podijeli :

U 87. godini umro je bivši talijanski premijer Silvio Berlusconi. Urednica na N1 televiziji Ivana Dragičević, gostujući u N1 studiju uživo, govorila je o njegovom nasljeđu.

“Ostat će upamćen po tome što je najdugovječniji premijer u post-ratnoj Italiji. Bio je preteča tajkunske pop-politike kojoj u proteklom desetljeću svjedočimo na svjetskoj razini, od njegovog prijatelja Trumpa do svega onoga što gledamo. Čovjek koji je jednom prilikom rekao – svi su jednaki pred zakonom, ja sam jednakiji. Najbogatiji Talijan. Vlasnik Mediaseta, velikog medijskog carstva koje mu je pomagalo u njegovoj vlasti. Do kraja – uz sve bolesti, afere, porezne prijevare i korupcijske skandale zbog kojih mu je bilo zabranjeno baviti se politikom. Na kraju je bio i zastupnik u poznim godinama u Europskom parlamentu. U ovoj posljednjoj trci se čak pokušavao i ugurati da postane predsjednik Italije. Sada je njegova Forza Italia manjinski partner Giorgie Meloni – on je također i dalje bio gospodar lutaka u posljednje tri dekade talijanske politike”.

No, Berlusconi nije znao kad je vrijeme da ode: “S obzirom na njegovu poziciju u društvu, mislio je da može sve. Sjećam se jednog summita na Bariju gdje je bio i hrvatski premijer Račan. Berlusconi je tada pozvao sve premijere velikodušno, s obzirom na to da je bio i vlasnik jednog od najbogatijih talijanskih klubova, Milana, da njegovim avionom odu tu večer na utakmicu Milana. Račan nije otišao, moram reći. To je stil politike koji danas vidimo u onome što pokazuje Trump. S jedne strane, ta politika koju on personificira je u Europi dovela do pada povjerenja u politiku. S druge strane su ljudi, kao i što smo mi mogli naći ovdje u Bandiću, imali percepciju da će on riješiti stvari pa su ljudi imali povjerenje prema tim ljudima bez obzira na korupciju”.

Dragičević spominje i optužbe za seksualne skandale koje su ga pratile uz korupcijske afere. Dodaje i da je dugo bolovao od raka od kojeg je danas preminuo.

Na pitanje o tome je li on bio europejac, Dragičević kaže: “”On je bio jedini europski lider koji je 2010. prije napada i smrti Gadafija, bio europski lider koji je s Gadafijem sklopio sporazum o migracijama. Njegova je ideja bil a da se zaustavi put migranata preko Sredozemlja. Mi imamo danas različite vrste definicija europejstva i Europe. On jest bio europejac, ali je pitanje toga što ljudi s takvog konzervativnog spektra smatraju pod tim. Vidjeli smo i sa situacijom s ratom u Ukrajini – njegov je veliki prijatelj bio Vladimir Putin, u talijanskom je javnom prostoru davao više mjesta proruski, glasovima. Tu je tanka linija debate o tome što je Europa. Berlusconi je obilježio razdoblje, ali nakon razdoblja u kojem je vukao konce, danas je Europa fragilnija na puno frontova, pogotovo po pitanju korupcije”.

Na pitanje o tome što donose odlasci velikih lidera poput Berlusconija, pa i Angele Merkel, Dragičević kaže: “To je pitanje za milijun dolara. Vremena se mijenjaju. Vidimo pod kakvim su pritiskom općenito liberalne demokracije od strane sistema režima kakvi su u Rusiji i Kini. Kakvo će biti liderstvo Europe za novo doba – tu mogu doći neki novi mlađi ljudi s vizijom, ali pitanje je hoće li Europa ići s politikom vizionarstva ili ćemo se zadovoljiti ovime što udaljava građane od koncepta Europe, a to je ova sitničava birokracija”, zaključuje Dragičević.

