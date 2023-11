Profesor prava: Plenković protupropisno razrješuje ministre

Podijeli :

N1

Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Vedran Đulabić u Newsroomu s Domagojem Novokmetom upozorio je da predsjednik Vlade Andrej Plenković nije razriješio Marija Banožića s mjesta ministra obrane sukladno važećim propisima. Predsjednik prema Ustavu RH i važećim propisima niti imenuje niti smjenjuje ministre, kaže Đulabić.

Đulabić tvrdi da je ovakvo postupanje premijera “duboko problematično ne samo sa stajališta zakona, nego i sa stajališta Ustava”.

Bauk: Jeste li spremni povući izjavu o Pupovcu? Anušić: I dan danas to mislim Politički analitičar o Anušiću: “Ovo mu je bolna točka!”

“Ustav definira da Vlada proizlazi iz, i dobiva povjerenje Sabora. Predstavničko tijelo imenuje ministre, ono bi i trebalo razriješiti ministre. Nigdje u prospisima, zakonu nema predsjednik Vlade ovlasti da samostalnim aktom, dakle rješenjem, razrješuje ministra”, rekao je Đulabić te nastavio:

“Premijer se poziva na Ustav, članak 110., stavak 1. koji govori da nakon izbora sukladno rezultatima predsjednik povjerava mandat osobi koja ga uvjeri da ima povjerenje većine – mandataru – i onda on predloži Saboru članove Vlade.”

Đulabić naglašava da član Vlade može podnijeti ostavku, ali ne može ga razriješiti premijer.

“Vlada je kolektivno tijelo. Nema premijer samostalni mandat da on samostalno, kao institucija donese rješenje kojim nekoga razriješi. Da ima, moralo bi to biti eksplicitno napisano. Tu toga nema. Vi u rješenju imate samo pozivanje na Ustav i to postaje problematično jer postaje običaj. Prvi je to 2014. Zoran Milanović, kada je smijenio Slavka Linića. Ali se on pozivao na stavak 5. Plenković se 2017., kada je smijenio mostovce, također pozvao na stavak 1. Oba su potpuno u krivu. Druga je stvar što se ovdje u tekst Ustava, propisa učitava neka politička ili obična logika ‘pa on je šef pa tko će to moći, ako ne on’. Po toj nam logici onda ne trebaju propisi. U pravnoj državi svi potezi tijela državne vlasti moraju biti temeljeni na relevantnom propisu”, rekao je Đulabić.

“Naš sustav nema tako snažno ulogu premijera koliko bi netko htio da ima”

Protuustavnost je očita, kaže Đulabić kojega čudi šutnja javnosti. “Prije svega političke. Čudi me da ovo ne proizvede puno veći efekt u javnosti, radi se o skretanju u autokratsko vođenje – ‘Mogu što hoću’. Mislim da u demokratskoj državi svaki političar može samo ono što je u skladu s propisima. Mi smo parlamentarna republika, nemamo verziju kancelarskog sustava. Ovaj naš nema tako snažno ulogu premijera koliko bi netko htio da ima.”

Zašto se onda smijenjeni ministri nikada ne bune takvom postupku? “Ti ministri, političari čekaju svoju priliku. Sad je otišao sa scene, ali možda će biti zbrinut u neko javno poduzeće, ima on svoju unutarstranačku karijeru. Pogledajte dosad smijenjene ministre. Svi su se dobro smjestili u manje vidljive, u pravilu javne institucije”, odgovara Đulabić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.