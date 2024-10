Plenković: Nadam se da oporba zna čitati i pisati. A Milanovića se na izborima treba riješiti

Podijeli :

Zhao Dingzhe/XINHUA/Ilustracija

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje na prvom sastanku na vrhu Europske unije i Vijeća za suradnju u Zaljevu, neformalnom sastanku na vrhu Europske pučke stranke te redovnom sastanku Europskog vijeća. Tim povodom, obratio se medijima.

Na samom početku je izrazio očekivanja da će Europska unija nastaviti podržavati Ukrajinu u borbi protiv ruske agresije.

“Naša poruka je vrlo jasna. Bitno je da Ukrajina bude snažna i da vrati okupirana područja, kako iz ove druge agresije iz 2022., tako i iz 2014.”

Spomenuo je i migracije, odnosno strožu kontrolu granica te naglasio da je to potreba u ovim trenucima.

Potom se osvrnuo na saborski Odbor za obranu, koji je ministar obrane Ivan Anušić napustio jer, kako je objasnio, tamo nije bilo načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomira Kundida pa “nije bilo smisla nastaviti raspravu o sudjelovanju Hrvatske u NSATU misiji.”

Anušić zbog optužbi o zabrani Kundidu napustio sjednicu Odbora. “Ovo je prvorazredni politički skandal”

“Gledamo to ponovno kao zlouporabu Hrvatske vojske. Nije se dopustilo generalu sudjelovanje na Odboru koji se tiče teme za Sabor, o sudjelovanju hrvatskih vojnika u NSATU misiji. O tome se govorilo na 75. godišnjici NATO-a u Washingtonu, na kojoj je bio Zoran Milanović i nije se tome usprotivio. Ovo je sad rasprava da li Milanović i njegovi jataci žele Hrvatsku van NATO-a. To je velika strateška rasprava. Oni na ovaj način sramote Hrvatsku i ruše njen kredibilitet. Vlada se tome snažno protivi i apeliramo na zdrav razum zastupnika oporbe. Za izglasavanje odluke treba nam 101 glas. Nadam se da ti ljudi znaju čitati i pisati. Ne idemo u Ukrajinu i ne idemo u rat s Rusijom. Sve to načelnik zna pa je valjda nastupio strah”, izjavio je premijer pa nastavio:

“U političkom smislu je njegov cilj biti proruski nastrojen, antiukrajinski nastrojen i nastrojen protiv NATO-a. Sve je to dio njegove predizborne kampanje. Sve to je već veliki problem za naš status. Laže hrvatski narod. Svi osim Mađarske i Milanovića su dio NSATU-a. Također, ne sviđa mi se tretman načelnika Hrvatske vojske, koji je na Odboru htio objasniti o čemu se radi. Ako oporba ne vjeruje Vladi i zdravim očima, onda bi valjda načelnik Stožera trebao biti taj koji govori istinu. Milanovića se na izborima treba riješiti.”

